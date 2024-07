Amsterdam moet fiscus 62.000 euro betalen na fout registratie privéritten Halsema

Meer dan 500 privékilometers

Sinds 2019 is het voor leden van het college in principe niet toegestaan om de dienstauto voor privédoeleinden te gebruiken. Voor de burgemeester geldt een uitzondering, vanwege haar veiligheid en vanwege het feit dat ze 24 uur per dag beschikbaar moet zijn, schrijft AT5 .

Wie jaarlijks meer dan 500 privékilometers per jaar in een dienstauto rijdt, moet daar bijtelling over betalen. In het geval van de burgemeester wordt die bijtelling in principe betaald door de gemeente, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Dat ligt volgens Van Buren niet aan Halsema: die heeft haar privékilometers altijd gemeld.