Burgemeester Eindhoven rijdt niet meer over busbaan: 'Ik betreur de ontstane ophef'

De burgemeester van Eindhoven stopt met rijden over busbanen in zijn stad. Dat laat hij weten in een schriftelijke verklaring. Afgelopen week ontstond er ophef over het feit dat hij gebruikmaakt van de banen.

Vanaf nu rijdt hij alleen in noodzakelijke gevallen over de busbanen. De vergunning voor zijn dienstauto wordt aangepast. "Ik betreur de ontstane ophef. Dit is niet in het belang van de stad en laat mij niet onberoerd" schrijft burgemeester Jorritsma.

Deze week werd bekend dat vervoerbedrijf Hermes zijn buschauffeurs heeft opgeroepen te stoppen met toeteren naar een blauwe auto waarin de burgemeester rijdt. De chauffeurs wisten niet dat hij een ontheffing had.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven stelde raadsvragen over de kwestie. De partij vroeg zich af waarom het nodig was dat de burgemeester over de busbanen te rijden. Juist omdat de gemeente rijden in het centrum ontmoedigt, meldt Omroep Brabant.