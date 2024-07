Meer dan 470 arrestaties in Turkije na geweld tegen Syriërs

Buitenlandredacteur Gülsah Ercetin:

"Het anti-vluchtelingensentiment onder de Turken groeit. Nergens ter wereld worden er zoveel Syrische vluchtelingen opgevangen als in Turkije.

In het begin in 2011, toen de oorlog net was begonnen, werden de Syriërs juist met open armen ontvangen door veel Turken. Ze werden door de Turken onze broeders (en zusters) genoemd.

Maar door de economische problemen en de hoge inflatie in het land is de afgelopen jaren een heel ander geluid te horen. De armoede stijgt en de middenklasse wordt geraakt. Vooral in de grenssteden is de onvrede groot. Sommige Syriërs werken bijvoorbeeld voor minder dan het minimumloon waardoor Turken klagen dat ze niet aan de bak komen. Ook zien de inwoners de demografie van hun stad veranderen en klagen de Turken over de culture verschillen.

De houding richting Syriërs wordt niet alleen vijandiger, maar er is dus soms ook sprake van geweld. Zo bestormden Turken in de hoofdstad Ankara drie jaar geleden Syrische winkels en huizen nadat een Turkse jongen om het leven was gekomen bij een steekpartij. Binnen de Syrische gemeenschap in Turkije is er dan ook angst. Uit voorzorg zouden sommige winkels zijn gesloten."