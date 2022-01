Syrische vluchtelingen in Turkije: eerst welkom, nu belaagd en weggekeken

De miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije vrezen voor de toekomst, nu het anti-vluchtelingensentiment onder de Turken groeit en ze steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld en discriminatie.

Turkije vangt meer Syrische vluchtelingen op dan welk ander land ter wereld. In de afgelopen tien jaar zochten meer dan 3,5 miljoen Syriërs hun toevlucht tot Turkse steden. Ze werden met open armen ontvangen. Maar nu Turkije wordt getroffen door extreme inflatie en de Turken daar hard door worden getroffen, is het tij gekeerd.

Het begon afgelopen zomer in de hoofdstad Ankara. Een ruzie liep uit op een steekpartij, waarbij een Turkse jongen om het leven kwam. Toen in de media werd gemeld dat de dader een Syrische vluchteling was, kwamen honderden jongeren op de been om wraak te nemen. Ze trokken naar een wijk waar vooral Syriërs wonen, bestormden Syrische winkels en huizen en lieten een spoor van vernieling na.

Vernieling en brandstichting

In september gebeurde iets soortgelijks in de stad Izmir, in het westen van Turkije. Huizen en auto's van Syriërs werden in brand gestoken, winkels vernield. Diezelfde maand kwamen drie Syrische jongens om het leven bij een brand in hun appartement. Onderzoek wees later uit dat de brand was aangestoken, een Turkse man legde een bekentenis af. Vorige week werd een 19-jarige Syriër in zijn flat in Istanbul doodgestoken door gemaskerde mannen.

Eerder deze maand was het ook raak in Istanbul in de wijk Esenyurt, waar Turkse jongeren een Syrisch winkelcentrum bestormden. Ze riepen: 'Dit is Turkije, niet Syrië'. Zeven verdachten werden opgepakt, onder wie vier minderjarigen.

Correspondent Mitra Nazar bezocht een Syrisch winkelcentrum dat werd aangevallen: