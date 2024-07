Reuters Tadej Pogacar

NOS Wielrennen • vandaag, 17:06 Pogacar deelt tik uit aan concurrenten op Galibier en pakt gele trui terug

Op de vierde dag van de Tour de France zijn de kaarten flink geschud. Favoriet Tadej Pogacar en zijn ploeggenoten gebruikten de eerste serieuze bergrit met de Galibier als zwaartepunt om de concurrentie te testen. De uitslag sprak boekdelen: de Sloveen won de rit afgetekend.

Met een vlammende demarrage kort onder de top van de Galibier flitste Pogacar weg bij concurrent Jonas Vingegaard, griste dure bonificatieseconden mee en reed in de afdaling alleen maar verder weg.

Ruim een halve minuut na Pogacar kwam Remco Evenepoel als tweede over de streep in Valloire. Mede dankzij de bonificatieseconden is de voorsprong van Pogacar op nummer twee Evenepoel 45 seconden en op nummer drie Vingegaard 50 seconden.

Geletruidrager Richard Carapaz kwam pas op 5.12 van Pogacar over de streep. "Dit was een droometappe", jubelde Pogacar, "Dit voelde als een thuiskoers voor mij, omdat ik hier heel vaak train. Met die bonificatieseconden op de top van de Galibier, moest ik er wel voor gaan. Alles liep volgens plan."

Zware maaltijd

Na drie enerverende koersdagen in Italië dook het peloton Frankrijk binnen en meteen met een loodzware bergetappe met daarin drie zware beklimmingen: de ellenlange klim naar Sestrières (39,9 kilometer à 3,7 kilometer) als voorafje, de Col de Montgenévre (8,3 kilometer à 5,9 procent) als tussengerecht en de Galibier (23 kilometer à 5,1 procent naar een hoogte van 2.642 meter) als hoofdgerecht. Er was echter ook een toetje.

De finish van de vierde etappe lag na een afdaling van bijna twintig kilometer naar Valloire, bekend geworden door de fenomenale afdaling van Tom Pidcock in de Tour van 2022.

Destijds plaveide Pidcock zo de weg naar de ritzege op Alpe d'Huez, maar vandaag kwam hij daar niet aan toe.

De ene Tour is de andere niet

Direct vanuit de start zagen we een beeld dat we kennen van de afgelopen jaren: een furieuze aanval van Wout van Aert. Maar in deze Tour is - mede door de vele zware valpartijen in het voorjaar - lang niet alles wat het lijkt.

Waar Van Aert in vorige edities een vroege aanval wist om te zetten in een sloot aan punten voor het klassement om de groene trui en ook daarna vaak iedereen versteld deed staan in bergetappes, koos hij nu binnen de kortste keren eieren voor zijn geld.

NOS Pedersen, Poels en Van den Broek in de kopgroep.

Waar de Belg de benen niet had om weg te komen, slaagde Mads Pedersen wel om een kopgroep te vormen. De Deen hoopte zo de 20 punten bij de tussensprint te kunnen oprapen en zijn metgezellen Frank van den Broek, Wout Poels, Tobias Halland Johannesen en Magnus Cort Nielsen dachten met Pedersen als motor een gooi te kunnen doen naar de dagzege.

Niets bleek minder waar. Jasper Philipsen, afgelopen jaar winnaar van het groen, liet dat niet zomaar gebeuren en vlak voor de tussensprint werden de koplopers ingerekend. Pedersen liet zich echter niet kennen en won de sprint alsnog, voor de ritwinnaar van gisteren Biniam Girmay.

Philipsen moest genoegen nemen met plek vier.

Van der Poel 'per ongeluk' in vlucht van de dag

Terwijl Philipsen en zijn andere ploeggenoten snel door het peloton naar achteren zakten en een plekje zochten in de bus (de groep met voornamelijk sprinters, wiens enige doel is binnen de tijdslimiet aan de streep te komen) kwam Mathieu van der Poel vrijwel per ongeluk terecht in de vlucht van de dag.

In die groep van 17 renners zaten renners met verschillende belangen. Zo droomden David Gaudu (die na een tegenvallend openingsweekend al op 45 minuten van de gele trui stond), Oier Lazkano en opnieuw Johannesen van de ritzege.

Valentin Madouas was vooral mee om punten te scoren voor zijn bergtrui, maar werd beide keren afgetroefd door Stephen Williams. Het belangrijkste was echter de aanwezigheid van Warren Barguil en Odd Christian Eiking, die beiden stiekem droomden van het geel.

Omdat de twee laatstgenoemden amper 2.30 minuten achterstand hadden op de gele trui, kreeg de kopgroep nooit meer dan een kleine drie minuten voorsprong. Veel te weinig om de favorieten voor te blijven, zeker gezien de plannen van Pogacar.

Gele trui Carapaz lost

De sterke tegenwind op de Galibier zou voor een behoudende koers kunnen zorgen, maar dat was niet het plan van Pogacar. Tim Wellens schroefde het tempo vanaf het begin al op, maar pas in de laatste acht kilometer ging het echt hard.

Het zwaarste gedeelte van de Galibier begon op zo'n acht kilometer onder de top. En dat eiste meteen slachtoffers van naam: Simon Yates (Jayco-AlUla) moest als eerste lossen, voor Pidcock ging het ook te snel en even later moest ook geletruidrager Richard Carapaz lossen.

Het verwoestende tempo dat UAE-Emirates oplegde met João Almeida en Juan Ayuso ging ten koste van Pogacars eigen meesterknecht Adam Yates, maar had wel de gewenste uitwerking.

Een kilometer onder de top waren alleen Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en zijn meesterknecht Mikel Landa, Carlos Rodriguez en Primoz Roglic over. Op de top van de Galibier lagen echter ook nog bonificatieseconden voor het oprapen en dus plaatste Pogacar nog een verschroeiende demarrage.

Vingegaard dook opnieuw in zijn wiel, maar moest even later toch capituleren.

Reuters Richard Carapaz komt op 5.10 minuten binnen van winnaar Tadej Pogacar.

Met snelheden tegen 100 kilometer per uur dook Pogacar de afdaling in en wist zijn voorsprong op Vingegaard te vergroten tot 0.35. Vingegaard werd in die afdaling nog ingehaald door Evenepoel, Rodriguez, Ayuso en Roglic en kijkt nu al tegen een kleine minuut achterstand aan.

Carapaz kon slechts een dag genieten van zijn gele trui en kwam binnen op 5.10 van de winnaar.