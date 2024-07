Gat van 100 meter in zeedijk om neergestort vliegtuig WO II te bergen

De luchtmacht gaat een stuk van honderd meter van de Friese zeedijk weggraven om een vliegtuig te bergen dat neerstortte in de Tweede Wereldoorlog. Het wordt volgens Wetterskip Fryslân een complexe operatie waarbij de veiligheid van de dijk niet in gevaar mag komen. Voor 1 oktober moet de berging van het vliegtuig klaar zijn.

Het vliegtuig is een Engelse Wellington HE346 en ligt in de zeedijk tussen de dorpen Holwert en Ternaard. Daar stortte het toestel op 26 juni 1943 neer na te zijn neergehaald door de Duitsers. Op de plek waar dat gebeurde staat een monument ter nagedachtenis aan de vijf geallieerde vliegers die hier sneuvelden. Waarschijnlijk zijn de stoffelijke resten van de vijf bemanningsleden nog aan boord. De nabestaanden zijn in beeld. Voor hen wordt een herdenking georganiseerd als het vliegtuig geborgen is.