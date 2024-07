NOS Nieuws • vandaag, 13:59 Partij van Le Pen trekt kandidaat terug om foto met nazipet

De Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National (RN), de partij van Marine Le Pen, trekt een kandidaat voor de parlementsverkiezingen terug nadat er een foto was opgedoken waarop zij een nazipet draagt.

Het gaat om Ludivine Daoudi, een kandidaat in het noordwestelijke kiesdistrict Calvados. Ze kreeg zondag in de eerste ronde van de verkiezingen, die landelijk gezien werd gewonnen door het RN, bijna 20 procent van de stemmen.

De foto van Daoudi is gedeeld door Emma Fourreau, een kandidaat van de linkse verkiezingscoalitie Nouveau Front Populaire (NFP). Het is een schermafbeelding van de Facebookpagina van Daoudi, waarop ze te zien is met een officierspet van de Luftwaffe, met daarop het hakenkruis.

Fourreau deelde die foto op X met de oproep om komende zondag in de tweede ronde van de verkiezingen niet op RN te stemmen:

Een woordvoerder van RN in Calvados zegt tegen lokale media dat Daoudi erkent dat ze de pet heeft gedragen. "Ze heeft deze foto enkele jaren geleden gemaakt op een wapenbeurs in Saint-Pierre-sur-Dives. Ze geeft toe dat de foto getuigt van slechte smaak." Haar kandidatuur is per direct ingetrokken, voegt de woordvoerder eraan toe.

Het uitvallen van Daoudi betekent dat kiezers in Calvados zondag op twee overgebleven kandidaten kunnen stemmen: Fourreau, die eergisteren tweede werd, en Joël Bruneau van het rechtse Les Républicains.

Spannende tweede ronde

De Franse parlementsverkiezingen worden in twee rondes gehouden. Afgelopen weekend won RN de eerste ronde met 33 procent van de stemmen. De linkse coalitie NFP kreeg 28 procent en de coalitie van president Macron bleef steken op 21 procent.

Komende zondag gaan de Fransen opnieuw naar de stembus in honderden kiesdistricten waar nog geen winnaar is. Er staan dan alleen kandidaten op het biljet die in de eerste ronde minstens 12,5 procent van de stemmen kregen. Het gebeurt vaker in Frankrijk dat partijen tussen de eerste en tweede ronde met elkaar gaan onderhandelen om de kansen op succes te vergroten.

De krant Le Monde meldt dat om 13.30 uur al meer dan 200 kandidaten zich hebben teruggetrokken: 127 politici van linkse partijen en 75 politici uit het kamp van Macron. Dat wordt gezien als een strategische zet om RN in te dammen. Tegenstanders van RN hopen dat de meeste stemmen dan worden uitgebracht op de kandidaat die het in een kiesdistrict opneemt tegen RN.

Dit zijn de keuzes voor de Fransen bij de verkiezingen:

1:59 Dit zijn de keuzes voor de Fransen bij de verkiezingen