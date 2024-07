Vandaag beëdiging kabinet-Schoof: zo ziet de dag eruit

Zestien ministers en dertien staatssecretarissen

Zo verwelkomt (dan) oud-premier Rutte zijn opvolger Schoof buiten bij het Torentje. De portefeuilles draagt hij vervolgens over in de Trêveszaal, de ruimte waar ook de ministerraad altijd wordt gehouden.

De eerste ministerraad van het nieuwe kabinet is al vanmiddag, zodra alle ceremoniële plichtplegingen voorbij zijn. Het kabinet gaat de zomer gebruiken om een regeerprogramma te schrijven gebaseerd op het coalitieakkoord. Maar voor het zover is, is morgen en overmorgen eerst nog het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.