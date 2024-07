ANP Edwin van der Sar in de Johan Cruijff Arena

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Wielerliefhebber Van der Sar wil na hersenbloeding 'leven zonder haast'

"Het is moeilijk om te zien hoe het nu gaat bij Ajax", aldus Edwin van der Sar in De Avondetappe. De oud-keeper was te gast in het wielerprogramma in Turijn, de stad waar hij ooit voor Juventus speelde, nadat hij een jaar lang niet in de openbaarheid was verschenen.

In juli vorig jaar werd Van der Sar, die kort daarvoor was gestopt als algemeen directeur van Ajax, tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Nadat de oud-keeper van de intensive care was gekomen, was hij vooral bezig met zijn herstel en niet met Ajax.

3:07 Van der Sar heeft zich vooral gericht op herstel, noemt situatie Ajax 'pijnlijk'

De oud-doelman en wielerliefhebber zegt dat zijn bezoek aan de talkshowtafel zijn eerste is aan een "competitieve omgeving", een kantoor of vergadering heeft hij al meer dan een jaar niet bezocht. Hij ambieert op dit moment geen baan in de sport of de voetballerij.

'Ben weer fan'

Toch heeft Van der Sar van een afstandje gevolgd hoe Ajax in verval raakte. "Als je stopt als speler of directeur, dan word je weer fan. Dan is het moeilijk om te zien hoe het nu gaat...", zegt de clubicoon van de Amsterdammers.

Ook al wil Van der Sar zich vooral richten op leuke dingen, hij heeft nog wel contact met mensen binnen de club. "Ik was wel blij dat ik al afstand had genomen voor die hersenbloeding. Maar ik heb contact gehad met mensen binnen de club."

En wat er bij Ajax gebeurt, doet pijn. "Het is een grote stap achteruit", zegt Van der Sar.

'Leven zonder haast'

Terugblikken op hoe hij de club zelf heeft achtergelaten, doet hij niet. De oud-doelman heeft al die gedachten "geparkeerd", zegt hij. "Ik was bezig met mijn eigen herstel. Daarna ben ik op vakantie gegaan, Ik wil een leven zonder haast, geen onrust in mijn leven."