NOS De Britse kustplaats Brixham

NOS Nieuws • vandaag, 20:20 Zelfs onder de trouwe aanhang van de Britse Conservatieven broeit een revolte Arjen van der Horst correspondent Verenigd Koninkrijk

Arjen van der Horst correspondent Verenigd Koninkrijk



Brixham is een pittoreske kustplaats in het graafschap Devon in het zuidwesten van Engeland. Felgekleurde huisjes staan op steile hellingen, wat een prachtig uitzicht geeft op de baai van Torbay en de zeilbootjes die op het water dobberen. De Britten noemen deze plek ook wel de Engelse Rivièra vanwege de mooie stranden en het milde klimaat.

Maar in dit ogenschijnlijk gemoedelijke stadje broeit een politieke revolte. De onvrede over de huidige regering is groot. Een frustratie die gevoed wordt door recente problemen met het drinkwater.

Het water in de leidingen raakte in mei besmet met een bacterie die tal van kustbewoners ziek maakte. Wekenlang moesten de inwoners hun water koken en bronwater uit flesjes drinken.

"Het was echt verschrikkelijk", vertelt Emily Frad, een 20-jarige inwoner van Brixham. "Het waterbedrijf hield lang vol dat er niks aan de hand was en dat het drinkwater veilig genoeg was. Maar ik ken veel mensen die ziek werden."

Problemen na privatisering waterbedrijven

De drinkwatervoorzieningen zijn de afgelopen decennia door opeenvolgende Conservatieve regeringen geprivatiseerd. Het idee achter de privatiseringen was dat de watervoorziening door marktwerking beter en goedkoper zou worden.

Maar het tegenovergestelde gebeurde. De private bedrijven die de watervoorziening overnamen, bleken meer geïnteresseerd in het overmaken van riante bedragen aan de aandeelhouders dan in het investeren in het waternet.

De problemen in Brixham staan niet op zich. Overal in het land is de kwaliteit van het waternet achteruitgehold, door nalatig beheer en onvoldoende onderhoud.

Voor Emily Frad staat dit symbool voor een falende overheid. "Als de watervoorzieningen in overheidshanden waren gebleven, dan hadden we deze problemen niet gehad."

True Tory blue

Brixham is wat de Britten een true Tory blue-kiesdistrict noemen. In deze regio stemmen ze al honderd jaar massaal op de Conservatieven. Maar dat zou weleens kunnen veranderen bij de Lagerhuisverkiezingen van komende donderdag. Alle peilingen wijzen op een ongenadige afstraffing voor de partij van premier Sunak.

Frad gaat stemmen op de Liberaal Democraten, de kleine oppositiepartij die in Brixham de kans ruikt dit kiesdistrict af te pakken van de Tories. "De Conservatieven zijn lang genoeg aan de macht geweest en ze hebben niets voor elkaar gekregen. De afgelopen veertien jaar is het alleen maar erger geworden."

Het sentiment dat het Verenigd Koninkrijk niet functioneert, wordt breed gedragen in de stad, ook onder aanhangers van de Conservatieve Partij. Neem Marc Court, een 64-jarige ondernemer die een fish & chips-zaak beheert in Brixham. Hij maakt zich de meeste zorgen over de falende Britse gezondheidszorg. De afgelopen jaren namen de wachtlijsten enorme proporties aan. Meer dan zeven miljoen Britten wachten op een behandeling.

"Op mijn leeftijd is een goede gezondheidszorg erg belangrijk. Maar het is steeds moeilijker geworden om toegang te krijgen tot de zorg. En als je al toegang krijgt, moet je vaak lang wachten."

NOS Ondernemer Marc Court

Volgens Court zijn de openbare voorzieningen uitgehold door jarenlange bezuinigingen onder de Conservatieven. Als kleine ondernemer heeft hij altijd Conservatief gestemd, maar bij de komende verkiezingen blijft hij thuis. "Het doet me pijn dat ik dit zeg. Maar ik kan ook niet op de andere partijen stemmen. Geen enkele partij vertegenwoordigt mijn belangen."

Misschien is dat wel het grootste gevaar voor de Conservatieven: kiezers die doorgaans trouw het vakje kleuren achter de Conservatieve kandidaat, besluiten dit keer niet te gaan stemmen.

Die frustratie en onvrede dreigt zich te vertalen in een historische nederlaag voor de Conservatieven, zo constateert politicoloog John Curtice, een van de bekendste verkiezingsexperts van het Verenigd Koninkrijk.

"De economie stagneert, de openbare diensten werken niet, terwijl de belastingdruk recordhoogtes heeft bereikt. Dit zie je terug in de stemming van het electoraat dat massaal lijkt weg te lopen bij de Conservatieven. Zelfs gebieden die altijd Conservatief stemmen, dreigen ze nu kwijt te raken."

De Conservatieven (anno 1834) zijn een van de oudste en succesvolste politieke partijen ter wereld. Hun slechtste resultaat dateert uit 1906, toen ze 156 zetels haalden, weet Curtice. "Nu is de kans aanwezig dat ze onder de honderd zetels duiken."