AFP Girmay krijgt in Turijn felicitaties van fans met Eritrese vlaggen

NOS Wielrennen • vandaag, 19:41 'Superster' Girmay in tranen: sprintzege is er een voor 'alle Eritreeërs en Afrikanen'

Een overwinning voor een volk, een land, een continent. De Eritreeër Biniam Girmay voelde direct na de finish aan wat zijn sprintzege in de Tour de France betekent. "Alle Eritreeërs, alle Afrikanen, gefeliciteerd."

In het centrum van Turijn wapperden Eritrese fans trots de nationale vlag. Hun eigen landgenoot, hun eigen Girmay (24), was 's werelds sterkste sprinters de baas in de derde etappe van de Tour.

Zij waren erbij, kunnen ze voortaan zeggen, toen Girmay als eerste Eritreeër in de Tour de France naar een ritzege fietste. Een overwinning die voor Girmay en zijn landgenoten meer is dan gewoon een overwinning.

'Dit is onze tijd'

Girmay kon in gesprek met de pers zijn tranen niet tegenhouden. "Alle Eritreeërs en Afrikanen, we moeten trots zijn. Nu zijn we echt onderdeel van de grote koersen. Dit is ons moment, onze tijd."

"Goddank voor alles, voor alle kracht en steun. Toen ik begon met fietsen, kon ik niet dromen om deel uit te maken van de Tour. Winnen is ongelooflijk."

2:07 Girmay in tranen na etappezege Tour de France: 'Kan het niet geloven'

Terugdenkend aan de chaotische sprint van even daarvoor, waarin Girmay onder anderen Arnaud De Lie, Mads Pedersen en Dylan Groenewegen had verslagen en Jasper Philipsen was gevallen, besefte hij dat de sprinttrein van zijn ploeg Intermarché-Wanty verre van soepel had geopereerd.

"Normaal gesproken is het plan om een lead-out te vormen voor Gerben Thijssen. En als de omstandigheden moeilijk zijn, moet ik het zelf proberen. In de laatste kilometer verloor ik het wiel van Gerben en probeerde ik het maar zelf."

Girmay glipte met Groenwegen in zijn wiel in de laatste tientallen meters tussen de boarding en Pedersen door naar zijn eerste Tour-ritzege. Hoofdschuddend kwam hij over de streep. Uitpuffend op het asfalt verborg hij met allerlei media om zich heen het hoofd tussen zijn knieën.

De verbijstering zal nog wel even op het gezicht te zien blijven. "Ongelooflijk om te winnen tussen de snelste sprinters ter wereld."

Sla de carrousel over Reuters Birmay krijgt felicitaties en knuffels van een ploegmaat

Reuters Biniam Girmay puft uit na zijn ritzege

Reuters Fans van Girmay met Eritrese vlaggen in Turijn

Reuters Birmay krijgt felicitaties en knuffels van een ploegmaat

Ploegmaat Mike Teunissen was niet heel verbaasd dat Girmay won. Girmay deed het eerder. Zoals in de tiende etappe van de Giro in 2022, toen hij Mathieu van der Poel versloeg.

Ietwat knullig schoot Girmay destijds bij de podiumceremonie de kurk van de champagnefles in zijn eigen oog. Hij stapte uit de Giro. Zijn ploeg grapte er nog over na de huldiging van de sprinter in de Tour, twee jaar later. "Geen champagne kan ons stoppen."

"Het is een speciale", weet Teunissen. "Soms laat hij zich heel makkelijk wegduwen en soms gaat hij op 400 meter van de streep al aan en komen ze er niet meer overheen. Hij kan heel veel, voornamelijk in de lastige ritten."

"Alles valt nu op zijn plek", concludeerde de Nederlander. "Met flinke wind tegen. Hij komt perfect uit het zog. Ze openen de deur een beetje en hij kan er perfect uit."

"De Tour is geslaagd. Voor deze ploeg betekent een overwinning op het hoogste niveau heel veel. Zeker met onze superster. Het was een groot doel voor ons. Dat het nu in de eerste sprint meteen lukt... Hier konden we alleen maar van dromen."

2:47 Teunissen ziet 'superster' Girmay etappe winnen: 'Hij is een speciale'

"Deze is ook voor het team. Die hadden nog geen etappezege", herinnerde Girmay zich in het interview vlak na zijn overwinning.

De Nederlandse ploegleider Aike Visbeek had wel een verklaring voor het verrassende sprintsucces van Girmay. "Die afgelopen dagen waren zwaar. Hij heeft zich daar goed doorheen kunnen fietsen. En vandaag was 230 kilometer, ik denk dat dit hem wel geholpen heeft."

"Voor de ploeg is het fantastisch. Dit betekent ontzettend veel, in onze zevende Tour de France. We hebben historie geschreven."

2:32 Girmay's ploegleider Visbeek: 'Hebben historie geschreven'