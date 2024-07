Banken bouwen gezamenlijk antiwitwasproject af

Een gezamenlijk antiwitwasinitiatief van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in 2027 ingaat. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank startten in 2020 met het initiatief om samen beter witwassen aan te kunnen pakken.