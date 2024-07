Ismail Kadare, grootmeester van de Albanese literatuur, overleden

De Albanese romanschrijver Ismail Kadare (88) is vanochtend overleden in de hoofdstad Tirana. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt.

Internationale erkenning

Na het verschijnen van meer succesromans als De Regentrommen (1970) en Het Dromenpaleis (1981) verhuisde Kadare in 1990 naar Parijs. Een aantal maanden later viel het communistisch regime in Albanië. Vanuit Parijs bleef Kadare romans schrijven, waarin hij het totalitarisme in directere taal bekritiseerde dan voorheen.