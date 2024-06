Jiya verslaat Bol en Klaver en sprint naar nationale titel op 200 meter

Tasa Jiya heeft - ruim drie weken voor de Olympische Spelen - bij de NK atletiek in Hengelo haar nationale titel op de 200 meter geprolongeerd. In een finale met een zeer luxe deelnemersveld hield ze Lieke Klaver en Femke Bol achter zich.

Net als een dag eerder op de 100 meter sprintte Jiya ook op de dubbele afstand naar het goud met een persoonlijk record. De 26-jarige atlete nam de leiding in de race, waarna de 400-meterspecialisten Bol en Klaver nog in de buurt kwamen. Met een tijd van 22,62 bleef Jiya de twee wereldtoppers echter voor.

Snelle mannen

De snelle mannen op de 200 meter zorgden met een podium vol persoonlijk records voor vuurwerk in het Fanny Blankers-Koenstadion. Onyema Adigida sprintte in 20,35 seconden naar de titel. Het zilver was voor 400-meterspecialist Liemarvin Bonevacia (20,43) en Nsikak Ekpo werd derde (20,67).