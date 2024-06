Drama voor Franse polsstokhoogspringer Lavillenie: geen deelname Spelen in eigen land

De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie gaat deze zomer niet naar de Olympische Spelen in eigen land. De 37-jarige Lavillenie, die bij de Spelen van 2012 in Londen goud won, wist zich bij de nationale kampioenschappen niet te plaatsen voor Parijs.

De kampioenschappen waren zijn laatste kans op kwalificatie. Om plaatsing af te dwingen had hij over een hoogte van 5,82 meter moeten springen. De beste sprong van Fransman was 5 meter en 60 centimeter hoog: niet goed genoeg om mee te doen aan zijn vierde Spelen.

Naast zijn gouden medaille in 2012, pakte Lavillenie in 2016 zilver tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. Hij was ook zes jaar lang houder van het wereldrecord, dat inmiddels in handen is van de Zweed Armand Duplantis.