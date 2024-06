Reuters Max Verstappen lacht na zijn poleposition

NOS Sport • vandaag, 21:14 Fluitend hervindt Verstappen zijn dominantie in Spielberg bei Knittelfeld Louis Dekker verslaggever Formule 1

Het ging niet meer vanzelf. De dominantie van de aanvankelijk zo ongenaakbare RB20 was voorbij. Max Verstappen won nog wel drie van de vier laatste races, maar zijn team had niet meer per definitie de snelste auto. En het rommelde ook nog intern, bij Red Bull Racing.

Ja, het zou nog wel eens een spannend Formule 1-seizoen kunnen worden!

En toen won Verstappen in Oostenrijk de sprintrace, vergrootte zijn voorsprong in de WK-stand en veegde 's middags in de kwalificatie de vloer aan met de concurrentie. En zijn achtste grand prix-zege van het seizoen? Die is ook al met potlood ingevuld.

Verstappen ligt op koers om in Spielberg bei Knittelfeld de maximale score van 34 WK-punten binnen te hengelen: 8 voor de sprintzege, 25 voor de GP-overwinning en het bonuspunt voor de snelste raceronde. De toon is gezet, zijn RB20 liep in de kwalificatie op rolletjes.

Teambaas Christian Horner vatte het in een woord treffend samen. "Machtig." Verstappens antwoord via de boordradio: "The car was on fire." Oftewel: het was een genot om de auto te besturen.

"Best een tijd geleden dat het zo lekker liep en dat ik zo'n gat kon slaan", straalde Verstappen kort na het uitstappen. En het was niet eens een perfecte ronde, benadrukte hij. "Het is een behoorlijk groot gat voor zo'n klein stukje, maar er zijn altijd puntjes die nog beter hadden gekund."

Voor de neutrale fans - die overigens op de oranje getinte Red Bull Ring zwaar in de minderheid zijn - was het een dompertje. Zij hadden zich verheugd op een bloedstollende strijd om poleposition. McLaren, Ferrari en Mercedes zouden de Bulls kunnen verslaan.

Vier tienden op korte baan

Het scenario lag al klaar: het veld zou ultradicht op elkaar zitten. De Red Bull Ring leent zich daar namelijk uitstekend voor. Het is in tijd gemeten het kortste rondje op de Formule 1-kalender, een dikke minuut volstaat. Een garantie voor een zinderend weekend, zou je zeggen. Het liep anders.

De regerend kampioen vernederde de concurrentie met zijn veertigste poleposition. Lando Norris (McLaren) kwam nog het dichtste bij, maar een gaatje van 0,4 seconden geldt op het thuiscircuit van Verstappens werkgever als een regelrechte oorwassing.

"De auto was nog beter dan tijdens de sprintrace", verklaarde Verstappen de kloof. "We hebben na de sprint nog wat finetuning gedaan. Dat pakte prima uit. Echt elke ronde voelde goed. Ik kon de bochten heel mooi aan elkaar knopen. Dat is fijn, want we hebben natuurlijk best wat moeizame raceweekends achter de rug."

Vijf keer won Verstappen al een Formule 1-race op het circuit in Oostenrijk. Helemaal zeker van zijn zaak is hij nog niet. "Of we dit in de race bijna anderhalf uur kunnen volhouden, is nog de vraag. Het wordt warm. Een slijtageslag voor de banden. Dat moeten we goed managen."

Verstappens niet zo naaste belagers lijken zich bij voorbaat al neer te leggen bij een bijrol. Gedesillusioneerd namen ze plaats op de persconferentiesofa.

Reuters Max Verstappen door de Oostenrijkse heuvels

"We konden een paar races op rij vechten voor de zege, maar nu zitten we opeens weer dicht bij Mercedes en Ferrari", verzuchtte Norris.

"De kwalificatie ging aardig, maar niet super. We waren lang niet competitief genoeg om Max te bedreigen. Zelfs een perfecte ronde zou niets aan de uitslag hebben veranderd. Het is niet anders."

Zege nog in gedachten?

De Britse McLaren-coureur steekt de hand in eigen boezem. "We hebben tijdens het weekend een paar dingen aan de auto veranderd, maar het is duidelijk dat we een paar afslagen hebben gemist." Norris, de nummer twee in de WK-stand, houdt hoop, maar zegt dat hij een meevaller nodig heeft. "Het wordt erg warm. Misschien kunnen we van de weersomstandigheden profiteren."

De Spielbergkaarten lijken bij voorbaat geschud. Mercedescoureur George Russell (3de) denkt helemaal niet aan een grand prix-zege: "Ik hoop dat ik kan vechten voor een podiumplek."

En Verstappens geplaagde teamgenoot Sergio Pérez? De Mexicaan was bijna een seconde trager dan zijn stalgenoot en begint vanaf de achtste startplek aan weer een kansloze missie.

'Checo' Pérez toont week in, week uit hetzelfde aan: de absolute dominantie van de RB20 is voorbij, maar in handen van zijn 26-jarige teamgenoot is het nog steeds een schier onverslaanbaar racewapen.