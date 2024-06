ANP Drukte op de weg (foto ter illustratie)

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 14:11 Filerijden op de drukste zaterdag van het jaar

Werkzaamheden, omleidingen, grenscontroles en ongelukken leiden op dit moment tot opmerkelijk veel files en vertraging. Rijkswaterstaat spreekt over de drukste zaterdag van het jaar op de snelwegen.

Rond 13.00 uur meldde Rijkswaterstaat 41 files op de snelwegen. De meeste vertraging is er bij Rotterdam, waar de Beneluxtunnel dit weekeinde in noordelijke richting dicht is wegens werkzaamheden. "De meeste drukte is te vinden op de A16 vanaf Ridderkerk richting het Terbregseplein", meldt de regionale omroep Rijnmond.

De gevolgen zijn ook merkbaar in Rotterdam zelf: veel automobilisten rijden nu dwars door de stad. Op weg langs de Waalhaven richting de Maastunnel is er nu bijna geen doorkomen meer aan. Ook op tal van andere plekken in Rotterdam-Zuid richting de noordkant van de stad staat het muurvast.

Ring A10 Zuid

Niet alleen in en rond Rotterdam is het mis. In Amsterdam is de Ring A10 Zuid dit weekeinde dicht wegens werkzaamheden richting Utrecht en Amersfoort. RWS adviseert om te rijden via de A4, A9 en A2. Dat advies werkt in ieder geval op de A9 niet. Omdat ook op de A9 ter hoogte van Amstelveen aan de weg wordt gewerkt, loopt het verkeer daar vast.

Op de A12 In Utrecht zijn een paar weekenden geleden de werkzaamheden begonnen aan de Galecopperbrug. De weg is afgesloten tussen Gouda en knooppunt Oudenrijn. In Groningen leiden de werkzaamheden aan de Ringweg tot files.

Grenscontroles en evenementen

Het zijn niet alleen werkzaamheden die grote drukte veroorzaken. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens staan files omdat de Duitse politie tijdens het EK voetbal extra grenscontroles houdt.

In Assen zijn dit weekeinde de TT-motorraces die duizenden motorfans trekken. In Nijmegen treedt Bruce Springsteen op. In Zeeland is het festival Concert at Sea. En dan leidt het mooie weer ook nog eens tot extra verkeer richting de stranden.

Door de grote drukte gebeuren er ook meer ongelukken dan normaal op de wegen. De A16 Rotterdam richting Breda was rond het middaguur, vlak voor de Moerdijkbrug, zelfs helemaal dicht door een botsing. Daarbij raakte de bestuurder van een van de auto's zwaargewond.