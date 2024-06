Mars wordt veel vaker geraakt door meteorieten: 'Rekening mee houden bij missies'

De planeet Mars wordt bijna dagelijks geraakt door meteorieten ter grootte van een basketbal, blijkt uit seismische metingen van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA. Dat is vijf keer vaker dan eerder werd geschat.

Tot nu toe werd het aantal metoriet-inslagen op Mars ingeschat met behulp van modellen van kraters veroorzaakt door meteorieten op de maan gecombineerd met foto's van het oppervlak van Mars. Die foto's waren afkomstig van ruimtesondes in een baan om de planeet.

NASA maakte voor de nieuwe metingen gebruikt van de InSight-sonde, die in 2018 landde op de Marsvlakte Elysium Planitia. Hiermee konden wetenschappers voor het eerst luisteren naar het gerommel onder de oppervlakte van Mars.

Vijf keer hoger

Mars is ongeveer twee keer zo groot als de maan en bevindt zich veel dichter bij de belangrijkste asteroïdengordel van ons zonnestelsel. Hierdoor wordt de planeet vaak geraakt door grote rotsen die door de ruimte razen. De meeste meteorieten die richting de aarde schieten, vallen uiteen in onze atmosfeer. Maar de atmosfeer van Mars is honderd keer dunner dan die van de aarde en biedt daardoor weinig bescherming.