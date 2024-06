AFP Favoriet Tadej Pogacar

NOS Nieuws • vandaag, 07:54 Wekdienst 29/6: Twintigste keer Veteranendag • Tour de France van start

Goedemorgen! Oud-militairen worden vandaag in Den Haag in het zonnetje gezet op de 20ste Veteranendag. En de Tour de France gaat weer van start. De renners rijden in de eerste etappe door Italië, van Florence naar Rimini.

Eerst het weer: Het blijft droog en vrij zonnig. Met weinig wind wordt het 23 tot lokaal 27 graden. Tegen de avond mogelijk in het zuiden de eerste buien.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag wordt de twintigste editie van de Veteranendag gehouden. Ruim veertig veteranen krijgen een medaille uitgereikt. Dat is vanaf van 12.30 uur te zien op op NPO 1.

De rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD) houdt een grote partijbijeenkomst in Essen. De Duitse politie houdt rekening met een massale tegendemonstratie.

De Tour de France gaat weer van start. De eerste rit is op Italiaans grondgebied, van Florence naar Rimini, vanaf 11.55 uur op NPO 2 en op NOS.nl.

En op het EK voetbal zijn de eerste achtste finales. Om 18.00 uur eerst Zwitserland-Italië en om 21.00 uur gastland Duitsland tegen Denemarken. Die wedstrijden zijn via site en app te volgen en ook op NPO 1.

Dit is er vannacht gebeurd:

Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde cipier wordt vervolgd voor doodslag.

De 38-jarige Othel Moore stierf in december nadat hij twee keer was gepeppersprayd en was vastgebonden in een stoel met een kap over zijn hoofd. Volgens de aanklager hebben verschillende mensen Moore horen zeggen dat hij niet kon ademen. Een lijkschouwer heeft vastgesteld dat de man is gestikt.

Op 8 december werd Moore in zijn cel onderzocht op verboden middelen. Met zijn handen achter zijn rug werd hij zijn cel uit geleid, stelt het politieonderzoek. Hij kreeg te horen dat hij stil moest zijn en toen hij vroeg waarom, kreeg hij tot twee keer toe pepperspray in zijn gezicht gespoten.

Vervolgens werden zijn benen vastgebonden en kreeg hij een spuugkap op. Volgens de aangeklaagde cipiers was dat omdat Moore naar hen spuugde, maar collega's verklaarden dat hij de pepperspray ophoestte. Ze hoorden hem ook om hulp roepen. Hij werd naar een andere cel gebracht, waar pas na 20 minuten iemand kwam controleren hoe het met hem ging. Hij had toen het bewustzijn al verloren.

Volgens het politieonderzoek is uit niets gebleken dat Moore agressief was tijdens de doorzoeking of erna. Hij volgde juist alle bevelen goed op.

Ander nieuws uit de nacht:

Komiek en acteur Martin Mull (80) overleden: Martin Mull was tientallen jaren een geliefd bijrolacteur op tv en in films. Zo speelde hij in tientallen afleveringen van de in de jaren 90 razend populaire sitcom Roseanne.

Rusland laat tien Oekraïense burgers vrij, onder wie leider Krim-Tataren: Dat gebeurde volgens persbureau Reuters na een ruil met Oekraïne waarbij beide landen in totaal negentig gevangenen vrijlieten, voornamelijk militairen.

17-jarige jongen uit Nederland omgekomen bij explosie in Duitsland: De politie vermoedt dat de jongen een fles met een onbekende vloeistof liet vallen, waarna een explosie volgde. Hij liep daarbij zeer ernstige verwondingen op en stierf een paar uur later in het ziekenhuis.

En dan nog even dit:

Een schapendief in Zuid-Holland heeft berouw gekregen. Eerder deze maand werden er uit een weiland in Middelharnis zo'n honderd schapen gestolen. Eigenaren Gerda en Martin zagen door de diefstal geen andere mogelijkheid dan te stoppen met hun bedrijf. Maar nu, twee weken na de diefstal zijn de meeste schapen opeens weer terug.

"Mijn man zag vanochtend een schaap met wat lammetjes staan. Hij had geen tijd om goed te kijken. Dat hebben mijn zoon en ik later gedaan. We konden onze ogen niet geloven. Ineens stonden de meeste schapen er weer! Het is bizar", vertelt Gerda aan regionale omroep Rijnmond.

Hoe de dieren weer terug op hun plek zijn gekomen, is niet duidelijk. "We hebben echt geen idee. Ze staan precies op de plek waar ze ook werden meegenomen. We hebben in de omgeving niks anders dan anders opgemerkt."

Gerda Korteweg / Rijnmond Martin met een aantal van zijn schapen

Fijne dag!