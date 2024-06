17-jarige jongen uit Nederland omgekomen bij explosie in Duitsland

Bij een explosie in de Duitse stad Solingen is eerder deze week een jongen van 17 uit Nederland om het leven gekomen. Dat heeft de Duitse politie gisteren bekendgemaakt , zonder verder details te geven over de tiener.

Dinsdagmiddag was er een ontploffing op straat in Solingen. De politie vermoedt dat de jongen een fles met een onbekende vloeistof liet vallen, waarna een explosie volgde. Hij liep daarbij zeer ernstige verwondingen op en stierf een paar uur later in het ziekenhuis. Vier omstanders raakten lichtgewond.