België sluit na 40 jaar onderzoek naar geruchtmakende Bende van Nijvel

Het onderzoek in België naar de Bende van Nijvel wordt gesloten, heeft het Belgische federale parket bekendgemaakt. Daarmee wordt waarschijnlijk nooit duidelijk wie er achter de reeks gewelddadige misdaden zat die België vanaf 1982 jarenlang in zijn greep hield.

De Bende van Nijvel zou verantwoordelijk zijn voor 28 dodelijke slachtoffers bij een reeks moorden, overvallen en inbraken. Het bekendst is een overval op een supermarkt van Delhaize in Aalst, waarbij acht mensen werden doodgeschoten.

Ondanks het politieonderzoek dat er al ruim 40 jaar naar loopt, is er nooit een doorbraak geweest. Er waren wel verdachten in beeld, maar tot een veroordeling is het nooit gekomen.

Vier miljoen bladzijden

Maar nu, zes jaar later, zijn er geen nieuwe verdachten. Het onderzoeksdossier is inmiddels een pakket van meer dan vier miljoen bladzijden.

De Bende van Nijvel dankt zijn naam aan een overval op een supermarkt van Colruyt in Nijvel in 1983. Daarbij werden een agent en twee omstanders doodgeschoten. In Franstalig België heeft de groep een andere naam: 'Les tueries du Brabant', ofwel 'De dolle bende van Brabant'.

Het politieonderzoek verliep vanaf het begin stroef. Er rezen vragen over het motief van de bende. Bij de reeks overvallen werden enkele tienduizenden euro's buitgemaakt. Naast de 28 doden vielen er ook 40 gewonden. Het lijkt erop dat de bendeleden meer geweld gebruikten dan noodzakelijk was.

Gaandeweg ontstond bij het publiek de suggestie dat politiemensen betrokken waren, mede door de precisie waarmee ze te werk gingen tijdens hun acties. De theorie ontstond dat de bende een extreemrechts politiek motief had en dat de leden werkten bij de politie en het leger, maar dat is nooit onomstotelijk bewezen.

Inmiddels wordt hardop getwijfeld of er wel sprake was van een 'bende'. Het zou kunnen dat de gewelddadigheden ten onrechte zijn toegeschreven aan één criminele groep.

Een wapen en een reus

Wel is duidelijk dat één wapen bij meerdere gewelddadige overvallen is gebruikt. Ook het signalement van een van de overvallers komt vaak terug. De man zou zo lang zijn dat hij wordt omschreven als 'de reus'.

Nabestaanden zijn de afgelopen dagen al geïnformeerd over de stap van justitie om het onderzoek af te sluiten. Ze kunnen nog bezwaar maken. Als er nieuwe feiten opduiken, kan besloten worden om de zaak weer te openen, want voor de daden van de Bende van Nijvel is in de Belgische wet een uitzondering gemaakt: ze kunnen nooit verjaren.