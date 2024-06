Tuchtrecht Banken wil opheldering van Bunq over gluren naar rekeningen

Meldingen

Bunq-topman Ali Niknam liet eerder in een reactie aan de NOS weten: "Bij Bunq monitoren wij continu wie welke betaalgegevens inziet. Daarbij hebben wij geen aanwijzing van stelselmatig misbruik ontdekt. In enkele gevallen ging het om een grijs gebied. Die medewerkers hebben een gesprek gehad."

Tuchtrecht Banken zegt dat ze geen meldingen heeft ontvangen van Bunq. "Dat het onbevoegd gluren op een bankrekening in strijd is met de bankierseed is een feit en het leidt in vrijwel alle gevallen tot een tuchtrechtelijke sanctie."