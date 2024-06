Natuurbeschermers bezorgd over reuzenhagedis op Gran Canaria

Dat percentage is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar om een aantal soorten maakt de IUCN zich toenemende zorgen. Zo is de populatie pityusenhagedissen, die voorkomen op Ibiza, de afgelopen veertien jaar gehalveerd. Dat is volgens de IUCN het gevolg van de komst van de hoefijzerslang, die vanuit Egypte meekomt met geïmporteerde olijfbomen.

Beschermingsmaatregelen

Olifant op Borneo

De IUCN is verder bezorgd over de Borneose olifant. Die is voor het eerst als aparte ondersoort onderzocht. Gebleken is dat er nog zo'n duizend olifanten leven op het Zuid-Oost-Aziatische eiland.