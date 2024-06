Nieuwe talen bij Google Translate: nu ook in Papiaments en Limburgs

Het systeem leert van bestaande vertalingen, bijvoorbeeld die online staan of uit officiële documenten. Bij talen zonder veel online vertaalde teksten, zoals het Papiaments en het Limburgs, is dat moeilijk. Daarom is onder meer samengewerkt met native speakers.

Mengelmoes

Het Limburgs kent veel verschillende varianten. Zo klinkt het dialect dat in Weert gesproken wordt heel anders dan het Maastrichts of het Venloos en kennen de verschillende varianten ook eigen woorden.

Google Translate kan alle varianten van het Limburgs vertalen naar het Nederlands of een andere taal. Andersom wordt het iets ingewikkelder. De vertaling naar het Limburgs is een mengelmoes van de meest gebruikte Limburgse varianten.

De provincie Limburg is "super blij" met de toevoeging van het dialect. "Maar we zijn ook heel gruuëts (Limburgs voor trots, red.) dat we via ondersteuning van de Limburgse Academie onze bescheiden bijdrage aan deze ontwikkeling hebben kunnen leveren."