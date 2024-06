NOS Een fatbike

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 07:52 Gemeente Velsen geeft jongeren van 'fatbikebende' gebiedsverboden

De gemeente Velsen heeft actie ondernomen tegen 23 probleemjongeren. Volgens de regionale omroep NH gaat het om leden van een 'fatbikebende' die al lange tijd overlast veroorzaakt in Bloemendaal, Haarlem en omliggende gemeentes.

De afgelopen maanden deden verschillende mensen aangifte van geweld, afpersing en bedreiging door de jongeren. Die moesten zich daarom vorige week melden op het stadhuis voor een gesprek.

De jongeren kregen onder meer gebiedsverboden, groepsverboden en dwangsommen opgelegd. Bij een dwangsom moeten ze een boete betalen als ze opnieuw de fout in gaan. De jongeren kunnen nog bezwaar maken tegen de opgelegde maatregelen.

'Ernstig verkeerd gedrag'

"In al deze 23 gevallen hebben we informatie vanuit de politie waaruit blijkt dat de jongere in kwestie ernstig verkeerd gedrag heeft laten zien", schrijft burgemeester Frank Dales van Velsen in een brief aan de gemeenteraad.

Hij beargumenteert waarom de gemeente en de politie het gedrag samen aanpakken: "Op deze manier vergroten we het zicht op de jeugdproblematiek en zorgen we ervoor dat we de gepleegde overlast en het problematische gedrag niet los van elkaar, maar in gezamenlijkheid aanpakken", schrijft Dales. "Dit vinden we nodig omdat de problemen de gemeentegrenzen overschrijden."

Intimidatie

NH doet al langer onderzoek naar de groep jongeren. Volgens de omroep gaat het in totaal om zo'n 50 tieners die vooral kinderen en leeftijdsgenoten intimideren en mishandelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de intimidatie deels online speelt, bijvoorbeeld via Snapchat. Slachtoffers worden vervolgens op straat lastiggevallen. De jongeren kunnen zich op hun elektrische fietsen met dikke banden snel verplaatsen.

Het gaat volgens de gemeente niet om een vaste georganiseerde groep, maar om jongeren uit verschillende gemeenten die in wisselende samenstellingen overlast veroorzaken. Ook benadrukt de gemeente dat de jongeren zich veelal op fatbikes verplaatsen, maar niet allemaal. "In de regio zijn uiteraard veel meer jongeren met een fatbike die niets met overlast en criminaliteit te maken hebben", schreef de gemeente eerder in een statement.