Reuters Stella Assange, echtgenote van Julian Assange, met naast haar advocaten Barry Pollack en Jennifer Robinson op de persconferentie vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 15:36 Advocaten en vrouw Julian Assange: 'Schuldbekentenis criminaliseert journalistiek'

Julian Assange had niet één dag in de gevangenis moeten zitten voor wat hij heeft gedaan. Het feit dat hij schuld moest bekennen om vrijgelaten te kunnen worden, kan een gevaarlijk precedent zijn voor andere journalisten. Dat zeiden de advocaten en vrouw van Assange op een persconferentie vandaag.

De WikiLeaks-oprichter was kort daarvoor geland op het vliegveld van Canberra. Hij was eerder op de dag officieel een vrij man nadat hij op het eiland Saipan in de Grote Oceaan een deal met de Amerikaanse justitie had gesloten. Daarna vloog hij door naar Australië.

De verwachting was dat Assange zelf ook op de persconferentie aanwezig zou zijn. Zijn vrouw Stella zei dat hij daar nog niet toe in staat was. "Julian vroeg mij iedereen te bedanken. Hij wilde hier zijn maar heeft tijd nodig om te herstellen. Geef ons en onze familie alsjeblieft privacy. Julian zal later met een verklaring komen op een door hem gekozen tijdstip."

Bekijk hier een gedeelte van de persconferentie op het moment dat de geëmotioneerde vrouw van Assange het woord nam:

0:53 Vrouw van Julian Assange: 'Met hulp van talloze mensen is het gelukt'

De 52-jarige Australiër werd vrijgelaten nadat hij schuld had bekend in een van de achttien aanklachten die in de VS tegen hem liepen: samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Advocate Jennifer Robinson opende de persconferentie en zei dat met die schuldbekentenis een gevaarlijk precedent was geschapen. "Dit is criminalisering van de journalistiek."

Informatie voor het publiek

Barry Pollack, de tweede advocaat die het woord nam, sprak woorden van gelijke strekking. Het is in de Verenigde Staten ongekend om de Spionage Act te gebruiken om een journalist of uitgever strafrechtelijk te vervolgen. In de ruim honderd jaar dat deze wet bestaat, is deze nog nooit op deze manier gebruikt. Het is zeker onze hoop dat hem nooit meer op deze manier gebruikt zal worden."

Volgens Pollack heeft Assange het publiek een "enorme dienst" bewezen. "Niemand zou een dag in de gevangenis moeten doorbrengen voor wat hij heeft gedaan. Het was geen misdaad", zei de advocaat.

Assange had het publiek nieuwswaardige en belangrijke informatie verstrekt, betoogde Pollack. "In dit geval informatie dat de Amerikaanse regering oorlogsmisdaden had gepleegd en dat er in Irak en Afghanistan meer burgerslachtoffers waren gevallen dan wat de Amerikaanse regering had toegegeven."

"Het was absoluut in het belang van het publiek om deze informatie te hebben en Julian heeft deze aan het publiek verstrekt." Pollack ging ook in op de Amerikaanse argumenten dat de informatie die op WikiLeaks geopenbaard was mensen in gevaar heeft gebracht. "Deze publicaties hebben bij geen enkel persoon schade berokkend", zei hij.

Principieel pardon

Pollack zei dat Assange geen beperkingen zijn opgelegd, zoals een spreekverbod. Hij zei dat bij de "zeer intense" onderhandelingen, het een cruciale vereiste was dat Assange helemaal vrij zou zijn, zonder verdere gevangenisstraf of een spreekverbod. "De zaak tegen hem is voorbij", zei Pollack.

Het laatste woord was voor Assanges vrouw Stella, die advocaat en mensenrechtenactivist is. Ze zei te hopen dat de media "zich bewust zijn van het gevaar van deze Amerikaanse zaak tegen Julian, die hem criminaliseert".

Ze sprak ook de hoop uit op een presidentieel pardon van de Amerikaanse president. Assange heeft speciale toestemming nodig om de VS binnen te komen na zijn schuldbekentenis, aangezien hij na zijn schuldbekentenis een veroordeelde crimineel is. Een presidentieel pardon kan dat tenietdoen.

"Ik denk dat hij gratie zal krijgen als de pers zich verenigt om dit precedent tegen te gaan", zei ze. Haar man, zo concludeerde ze, "behoudt dezelfde principes en is niet bang".

Onderzoeksjournalist Holger Stark schreef een boek over Assange en werkte met hem samen bij de publicatie van verhalen op basis van WikiLeaks-documenten. Hij noemt de vrijlating "een zege" voor Assange maar de schuldbekentenis slecht voor de journalistiek:

4:14 'De deal is een slecht signaal naar journalisten, maar Assange zag geen uitweg'