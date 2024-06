Christie's Einsteins brief die wordt geveild

NOS Nieuws • vandaag, 14:04 Brief waarin Einstein waarschuwt voor Duitse atoombom onder de hamer

Een brief van Albert Einstein waarin de VS wordt aangemoedigd om de eerste atoombommen te ontwikkelen wordt geveild. De brief is gedateerd op 2 augustus 1939, weken voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Daarin wordt president Franklin Roosevelt gewaarschuwd dat Nazi-Duitsland is begonnen met zijn eigen nucleaire wapenprogramma. "Het is denkbaar, hoewel veel minder zeker, dat er op deze manier extreem krachtige bommen van een nieuw type kunnen worden gebouwd', staat in de brief.

Drie jaar later begon de VS met het Manhattanproject, de naam van de geheime Amerikaanse operatie met als doelstelling om de atoombom te ontwikkelen.

De brief die wordt geveild is onderdeel van een verzameling van Microsoft-oprichter Paul Allen die in 2018 overleed. Zijn persoonlijke collectie gaat komende september onder de hamer. Het gaat vooral om spullen die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de computer.

Verwacht wordt dat Einsteins brief tussen de drie en zes miljoen euro opbrengt. Overigens is de brief geschreven door de Hongaarse wetenschapper Leo Szilard en zijn collega's. Maar zij lieten hem ondertekenen door Einstein omdat hij toen werd gezien als een van de belangrijkste wetenschappers ter wereld. Einstein zou Roosevelt sneller kunnen overtuigen van het belang van een kernwapenprogramma.

Einstein zou later spijt hebben gehad van de brief. Zo zou hij ooit hebben gezegd dat als hij had geweten dat de Duitsers er niet in zouden slagen een atoombom te produceren, hij nooit een vinger zou hebben uitgestoken.