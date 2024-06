Hockeyers in verhit Pro League-duel na rust langs olympisch kampioen België

De Nederlandse hockeyers maken door een overwinning op België nog steeds kans op de eindzege in de Pro League. In Utrecht won Nederland met 3-1 van de regerend olympisch kampioen.

In de eerste helft lieten beide ploegen vrijwel niets zien. Na vier maanden clubhockey duurde het even voor de internationals elkaar als vanouds wisten te vinden. Nederland kreeg één kans (gemist door Duco Telgenkamp) en één strafcorner: Vincent Vanasch keerde de inzet van Jip Janssen.

Opstootje

Na rust sloeg de vlam even in de pan, toen Telgenkamp na een fluitsignaal nog uithaalde en de bal tegen een Belg schoot. Na wat duw- en trekwerk was er overleg binnen de arbitrage. Geel was op zijn plaats, maar de scheidsrechter deed het af met waarschuwingen.