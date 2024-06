ANP Oostvaarderskliniek

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 20:31 Maatregelen Oostvaarderskliniek na dood tbs-patiënt

De Oostvaarderskliniek in Almere heeft noodmaatregelen getroffen na de dood van een patiënt. Vrijdag overleed een patiënt in de tbs-kliniek, vermoedelijk na drugsgebruik. Het is de tweede patiënt in korte tijd die is overleden "met een vermoeden van middelengebruik". Begin mei overleed ook al een tbs'er in deze kliniek.

Naar aanleiding van de dood van de patiënt, afgelopen vrijdag, was bezoek tijdelijk verboden, meldt Omroep Flevoland. Sinds vanmiddag is bezoek weer welkom. Volgens de omroep mochten patiënten ook een tijd niet van hun afdeling af.

De kliniek doet onderzoek naar het sterfgeval en heeft een melding gedaan bij de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

'Gevaarlijke drugs'

Een ouder van een van de tbs-patiënten in de Oostvaarderskliniek zegt tegen de regionale omroep dat haar zoon een brief heeft gehad waarin staat dat er zeer gevaarlijke drugs worden binnengebracht in de kliniek. "Ik heb weer met afschuw een artikel moeten lezen over de misstanden in de Oostvaarderskliniek. Er zijn nu al twee doden en wie weet wanneer de volgende dode valt. Ik ben echt pislink."

Het rommelt al een tijd bij de Oostvaarderskliniek. De afgelopen maanden werden twee therapeuten van de kliniek ontslagen, beide vanwege een relatie met een patiënt.

Kritisch rapport

In januari werd een kritisch onderzoek naar het werkklimaat en de sociale veiligheid in het kliniek gepubliceerd. Daarin werd onder meer geconcludeerd dat er bij medewerkers een diepgeworteld wantrouwen is tegen vooral leidinggevenden. Ook gaven medewerkers in het onderzoek aan dat ze geen ruimte voelen om leidinggevenden tegen te spreken.

Verder komt in het onderzoek naar voren dat er veel drugs in de kliniek worden gevonden en dat er te weinig wordt gedaan om te voorkomen dat drugs binnenkomen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat er wordt gepest, dat racisme en seksisme een rol spelen en dat medewerkers het gevoel hebben dat er sprake is van vriendjespolitiek, bijvoorbeeld bij het aanstellen van leidinggevenden op bepaalde posities.