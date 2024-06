EPA

NOS Nieuws • vandaag, 17:14 EU-sancties tegen zes Russische hackers

Zes Russische hackers zijn toegevoegd aan de Europese sanctielijst voor internetaanvallen. Het zijn onder meer Michael Michaelovitch Tsarev en Maksim Galochkin, kopstukken van grote internationale cybercriminele organisaties. De sancties komen er op initiatief van Nederland. Het is voor het eerst dat er ook criminelen op de sanctielijst zijn gezet.

Tsarev en Galochkin zijn in de Verenigde Staten strafrechtelijk aangeklaagd en ook door de VS en UK op sanctielijsten gezet, meldden Britse media eerder. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn de twee verantwoordelijk voor ernstige cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben veroorzaakt, zoals hacks bij banken en ransomware-aanvallen op de zorgsector en woningcorporaties.

Twee anderen werkten voor de Callisto-groep, die bestaat uit Russische informatieofficieren die gegevens proberen te stelen over defensie in onder meer EU-landen. De overgebleven twee werkten mee aan het ontwikkelen van kwaadaardige software, volgens de EU met hulp van de Russische geheime dienst.

Van de mensen en organisaties op de sanctielijst worden de Europese tegoeden bevroren. Ze mogen ook de Europese Unie en Oekraïne niet meer in. Daarnaast mogen Europese burgers en organisaties deze mensen of groepen geen geld sturen of zaken met hen doen. Wie dat wel doet is strafbaar.

Het OM hoopt dan ook met de sancties Nederlandse hostingsbedrijven te dwingen goed onderzoek te doen naar hun klanten. Criminelen maken regelmatig gebruik van servers die in Nederland staan, omdat hier veel bedrijven zitten die opslagruimte aanbieden.

'Ingewikkelde zaak'

Het toevoegen van mensen of groepen aan de Europese sanctielijst is een ingewikkelde zaak, omdat er ook bewijs moet zijn. Dit is bij cyberaanvallen niet altijd makkelijk. Mocht een van de mensen op de sanctielijst bij het EU-hof bezwaar maken tegen de sancties, dan moet de EU kunnen aantonen dat het werkelijk die persoon was die verantwoordelijk was voor de aanvallen en niet iemand anders.

De EU is de speciale sanctielijst voor cyberaanvallen in 2019 begonnen. Er staan nu 14 hackers op.