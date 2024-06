Hans Buls via NOS Ooggetuige Noord-Sleen (Drenthe)

NOS Nieuws • vandaag, 08:07 Bijzonder weerfenomeen in de lucht: lichtende nachtwolken

Wie vannacht vlak na zonsondergang of vanochtend voor zonsopkomst naar de hemel keek, kon ze zien dansen: lichtende nachtwolken. En dat levert mooie plaatjes op.

Deze wolken bevinden zich veel hoger in de lucht dan normale wolken: op zo'n 80 kilometer, in de ijle lucht van de mesosfeer. De nachtwolken ontstaan wanneer heel kleine ijskristallen op stofdeeltjes gevormd worden. De wolken zijn zichtbaar rond het begin van de astronomische zomer (21 juni), als het hoog in de atmosfeer het koudst is.

De kleine stofdeeltjes zijn bijvoorbeeld resten van meteoren of vulkanisch as. Omdat het vaak heel hard waait op deze hoogte, bewegen de wolken waardoor het lijkt alsof ze dansen, schrijft Weerplaza. Als de zon verder wegzakt, schijnt er geen zon meer tegen de wolken en zijn ze niet meer te zien.

De inbox van NOS Ooggetuige liep vol met foto's uit het hele land:

Rianne Hofma via NOS Ooggetuige Oosterstreek (Friesland)

Hans Buls via NOS Ooggetuige Noord-Sleen (Drenthe)

Nico Koller via NOS Ooggetuige Krommeniedijk (Noord-Holland)

Jos Koster via NOS Ooggetuige

Nico Koller via NOS Ooggetuige Krommeniedijk (Noord-Holland)

Lichtende nachtwolken bevinden zich dus heel hoog in de lucht en ze zijn bij helder weer te zien als je naar het noorden of noordwesten kijkt. Het gaat dan om ongeveer een half uur na zonsondergang of een half uur voor zonsopkomst.

Blauw of zilverkleurig

Deze wolken zijn vrij zeldzaam en komen in de zomermaanden maar een paar keer per jaar voor. En soms zijn ze een heel jaar niet te zien. Ze moeten daardoor ook niet worden verward met gewone wolken die door bijvoorbeeld maanlicht worden verlicht. Die wolken zijn vaak melkkleurig terwijl lichtende nachtwolken een blauwe of zilverkleurige gloed hebben.

En cirruswolken, die op ongeveer 6 tot 12 kilometer in de lucht voorkomen, zijn meestal geel, oranje of roze gekleurd als de zon ze verlicht.

Lichtende nachtwolken leveren mooie plaatjes op