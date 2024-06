NOS VVD-leider Yesilgöz in gesprek met NOS-verslaggever Wilma Borgman

NOS Nieuws • vandaag, 21:16 VVD-leider Yesilgöz over formatie: 'Dacht vaak dat het zou mislukken'

VVD-leider Dilan Yesilgoz heeft tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet "heel vaak gedacht" dat het niet zou lukken om een akkoord te bereiken met PVV, NSC en BBB. Dit zegt ze in een uitgebreid gesprek in het radioprogramma Met het Oog op Morgen, waar ze terugblikt op de maandenlange formatie.

"Ja, ik heb het met regelmaat gedacht. Omdat we zo verschillend zijn en alle vier heel duidelijk die verkiezingsuitslag voor ogen hadden en het verantwoordelijkheidsgevoel hadden om daar wat mee te doen."

Het is zwaar geweest, zegt ze. Toch is ze niet weggelopen van de formatietafel. De partij denkt dat een kabinet met PVV, NSC en BB een kans biedt om VVD-zaken voor elkaar te krijgen, die al jaren niet gelukt zijn met een links-of middenpartijen.

"Ik dacht: dit is de kans voor de VVD om op een aantal thema's echt stappen te zetten.

Zijtafels

In die terugblik vertelt Yesilgöz uitgebreid over hoe de onderhandelingen gingen. Ze vindt dat het veel te lang geduurd heeft, maar de drie andere partijen hadden ook weinig ervaring met een kabinetsformatie.

De VVD-leider had bijvoorbeeld eerst allerlei partijgenoten uit de Tweede Kamerfractie ingeschakeld om mee te onderhandelen, aan de zogenaamde zijtafels, waar bijvoorbeeld over onderwijs of financiën al afspraken worden gemaakt. Dat was de bestuurspartij VVD zo gewend, ook bijvoorbeeld dat er allelei ambtenaren advies gaven.

Maar in deze formatie liep dat anders, ze zaten vooral met elkaar aan tafel. Yesilgöz had liever die andere werkwijze gebruikt. "Dan was het wellicht ook sneller gegaan." Verder benadrukt Yesilgöz dat er geen alternatief was en dat er anders nieuwe verkiezingen zouden zijn gekomen.

Het gesprek wordt vanavond vanaf 23.00 uur uitgezonden op NPO Radio1 en ook op NPONieuws en Politiek.