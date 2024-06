Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 07:05 Twee doden bij bosbranden in Amerikaanse staat New Mexico

Bij bosbranden in de Amerikaanse staat New Mexico zijn twee doden gevallen. Het bosgebied in het zuiden van de staat New Mexico kampt met hevige branden, waarbij zeker 1500 huizen en andere gebouwen zijn verwoest.

8000 bewoners van het dorp Ruiduiso zijn geëvacueerd. Volgens de gouverneur van New Mexico is dit de meest verwoestende natuurbrand in de staat ooit.

Ook inwoners spreken van de ergste brand ooit:

0:45 Hevige bosbranden in Amerikaanse staat New Mexico: 'Nog nooit zo erg gezien'

Een van de doden is gevonden in een uitgebrande auto, de ander werd met brandwonden langs een weg gevonden.

Droogte

Een woordvoerder van de autoriteiten in New Mexico zegt tegen de BBC dat de branden zich snel verspreidden door het droge klimaat en wind. Wat de directe oorzaak was, wordt nog onderzocht.

Gisteravond viel hevige regen en hagel. Autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen.

In de westelijke staten van de VS zijn er jaarlijks tienduizenden gevallen van grote branden en ook in New Mexico zijn natuurbranden niet ongebruikelijk. De afgelopen dertig jaar kampt de staat met droogte, wat de branden verergert. De branden zijn dit jaar wel heftiger en eerder in het seizoen dan gebruikelijk.

Sla de carrousel over Reuters

Reuters

Reuters