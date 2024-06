anp Staatsscretaris Van der Burg

NOS Nieuws • vandaag, 17:17 • Aangepast vandaag, 18:18 Van der Burg: niet meer politie naar Ter Apel

Demissionair staatssecretaris Van der Burg denkt niet dat er snel meer politie kan worden ingezet in Ter Apel. De Inspectie Justitie en Veiligheid sloeg vandaag opnieuw alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in het Groningse dorp.

Volgens de inspectie lopen asielzoekers en medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) "een onacceptabel risico om slachtoffer te worden van geweldsincidenten". De inspectie vindt dat er in Ter Apel meer politie en boa's ter beschikking moeten komen.

In een reactie noemt Van der Burg de constatering van de inspectie over de gebrekkige veiligheid "verschrikkelijk". Hij zegt verder dat er al meer boa's en marechaussees worden ingezet, maar dat er op korte termijn niet meer agenten voorhanden zijn: "De politie heeft gewoon te veel werk".

'Aantal vluchtelingen in Ter Apel moet omlaag'

De staatssecretaris vindt het te grote aantal vluchtelingen in het opvangcentrum nog steeds het grootste probleem. Als dat omlaag gaat, heeft dat volgens hem op korte termijn effect.

Ook Leendert Klaassen, waarnemend burgemeester van Westerwolde, ziet weinig heil in meer agenten en boa's. "Het gaat pas echt helpen als je het aantal mensen in het centrum naar een acceptabel niveau terugbrengt", zegt hij in radioprogramma Nieuws & Co.

In Ter Apel slapen al maanden meer asielzoekers dan de 2000 die maximaal zijn toegestaan. Van der Burg benadrukt dat het veiligheidsrisico kleiner wordt als er minder mensen in Ter Apel zitten en dat het dan ook makkelijker wordt om zogenoemde veiligelanders, oftewel asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning, snel uit te zetten.

De staatssecretaris wijst er ook op dat het kabinet vorige week nog aan de gemeenten en provincies heeft gevraagd om meer asielzoekers op te vangen.

Lijn doorzetten

Klaassen meldt dat er deze week meerdere locaties zich hebben gemeld om asielzoekers over te nemen. Volgens hem is er nog geen structurele oplossing voor de overbezetting van het aanmeldcentrum.

Binnenkort wordt er een nieuw kabinet beëdigd. PVV-Kamerlid Marjolein Faber is kandidaat voor de positie van minister van Asiel en Migratie en neemt in die hoedanigheid mogelijk het stokje over van Van der Burg.

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet wordt ingezet op strengere migratieregels, om zo de instroom in te dammen. Verder is de coalitie van plan om een streep te zetten door de Spreidingswet.

Klaassen maakt zich zorgen over de komende periode. "Er wordt ingezet op een strengere regels en minder instroom, maar dat moet allemaal nog komen. Het instrument wat daarvoor eigenlijk was, de spreidingswet, wordt ingetrokken. Voordat de oplossing voorhanden is, moet je de instrumenten inleveren."

De nieuwe minister moet zo snel mogelijk het gesprek met het COA en de gemeente Westerwolde hervatten, vindt Klaassen, "om de lijn die is ingezet door te ontwikkelen".