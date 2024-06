Omroep Gelderland John Berends

NOS Nieuws • vandaag, 12:49 Gelderse commissaris vrijgepleit in onderzoek, legt lot in handen Statenleden

De Gelderse commissaris van de Koning John Berends legt zijn lot in handen van de Provinciale Staten, te midden van de kwestie waarin hij wordt beschuldigd van wangedrag.

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek vanochtend dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag door Berends. Wel zeggen enkele medewerkers dat ze zich onveilig hebben gevoeld.

Berends vindt dat de leden van de Provinciale Staten nu een oordeel over hem moeten vellen, schrijft Omroep Gelderland. Zelf wil hij door als commissaris, maar hij is ook bereid om op te stappen. "Het valt mij zwaar: als het nodig is pak ik mijn taken niet langer op. Er zijn teveel voorbeelden van anonieme beschuldigingen", zei Berends tijdens een debat. "Het is aan u om een keuze te maken."

Berends trad tien maanden geleden terug als commissaris van de Koning, nadat hij in een artikel in de Gelderlander werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Negen van de dertien naaste medewerkers van CDA'er Berends - zijn 'kabinet' - zeiden toen anoniem dat ze waren geconfronteerd met verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Een deel gaf aan dat er ook fysieke grenzen waren overschreden en dat er was gepest. Er werd gesproken over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en slaande deuren.

Stem verheffen

Accountant- en adviesbureau KPMG onderzocht de aantijgingen. Uit het onderzoeksrapport bleek vanochtend dat van de 31 geïnterviewden niemand grensoverschrijdend gedrag had ervaren. Wel was er soms een gevoel van onveiligheid.

"Betrokkene is een stevige bestuurder en hoewel sommige geïnterviewden noemen dat betrokkene zijn stem kan verheffen, heeft geen van de geïnterviewde personen meegemaakt dat betrokkene schreeuwde", zo stelden de KPMG-onderzoekers vast.

Het onderzoek gaat uitgebreid in op een conflict over bevoegdheden tussen de commissaris en de algemeen directeur van de provincie Gelderland. Berends wilde meer regie, maar ontkende dat hij de "baas wil spelen". De ambtelijke organisatie wilde de rollen tussen bestuurders en ambtenaren juist strikt scheiden.

Tijdens een vergadering van het college van Gedeputeerde Staten zei de algemeen directeur dat zij zich in dit slepende conflict onveilig voelde en door Berends onder druk was gezet. Zij nam ontslag. "Ze zegt zich onveilig te hebben gevoeld, maar dat wil niet zeggen dat er daarmee sprake is geweest van ongewenst gedrag van mij", reageerde Berends in het rapport.

Geen makkelijke jongen

In de Provinciale Staten zei Berends dat hij zich na het lezen van het rapport "bevrijd" voelde. "Ik ben geen makkelijke jongen, maar grensoverschrijdend gedrag is van een andere orde."

Een deel van de Statenleden ontving hem met applaus. De vraag is wel of hij door kan. "Er is te weinig zelfreflectie", zei D66-Statenlid Stan Hellegers. "Het beeld uit het onderzoek past niet bij een voorbeeldrol, wij maken ons zorgen over wat een terugkeer voor de organisatie betekent", stelde GroenLinks-Statenlid Charlotte de Roo.

CDA en PvdA vonden een terugkeer van de commissaris vanwege de verstoorde relatie niet wenselijk. De grootste fractie in de provincie, BBB, heeft nog geen oordeel. Wel vond de partij dat de media op hun rol moeten reflecteren. "Want", zegt BBB-Statenlid Kemperman: "Er worden elke dag mensen voor bus gegooid."

De Ondernemingsraad (OR) van de provincie stelde vanochtend dat Berends "weinig empathisch is richting de slachtoffers". De OR wilde verder niet oordelen over zijn positie. "Dat is echt aan het politieke domein, aan de Statenleden", aldus OR-voorzitter Israël.