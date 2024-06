RTV Noord

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 10:58 Baggerslib uit de Eems veranderd in klei: positieve resultaten proef

Het baggerslib uit de Eems-Dollard dat drie jaar geleden bij wijze van proef op een stuk landbouwgrond in Borgsweer werd geloosd, is veranderd in dikke laag klei. De betrokken boer, Pieter Noordam, is voorzichtig positief over het resultaat. "De klei ziet er goed uit."

Het gaat om een proef van Waterschap Hunze en Aa's, Rijkswaterstaat, provincie Groningen en Groningen Seaports. De bedoeling is om baggerslib, de modderige grond die vrijkomt bij het uitdiepen van bijvoorbeeld vaargeulen, op deze manier een nieuw leven te geven als voedingsbodem voor allerlei gewassen.

Drie jaar geleden is het baggerslib uit de Eems-Dollard geloosd in een afgebakend stuk grond op de akker van Noordam. Het slib werd eerst gespoeld om te ontzilten en vervolgens kon het overtollige water drie jaar lang via speciale buizen onder de grond weglopen. Wat is overgebleven, is een laag klei van ongeveer 40 centimeter dik.

Jonge, vruchtbare klei

Die klei wordt nu over het hele perceel verspreid. "Het grote voordeel is dat deze jonge klei vruchtbaar is", legt boer Noordam uit aan RTV Noord. Bovendien helpt het om de waterhuishouding op de relatief natte veengrond te verbeteren.

De eerste jaren zal hij er groenbemesting, zoals luzerne, verbouwen om een goede structuur in de bodem te krijgen. "Daarna gaat het mee in het gewone bouwplan: aardappels, bieten en granen."

Volgens planoloog Sander Dijk van waterschap Hunze en Aa's snijdt het mes in dit project aan twee kanten. "De vaargeul in de Eems blijft op diepte, wij zijn van ons slib af en de boer heeft betere landbouwgrond."

Als het aan hem en zijn collega's ligt, blijft het dan ook niet bij deze ene akker. "Er zijn hier bij de kust meer laaggelegen gebieden. In goed overleg met alle partijen gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn."