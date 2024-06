ANP Voertuigen van de landmacht tijdens het vertrek richting Duitsland voor de NAVO-oefening Steadfast Defender

NOS Nieuws • vandaag, 03:10 Nu voldoet Nederland wel aan NAVO-norm defensie, net als 22 andere landen

Nederland geeft dit jaar vermoedelijk meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan defensie, blijkt uit nieuwe cijfers van de NAVO. Lange tijd voldeed ons land niet aan deze norm van het bondgenootschap.

Van de 32 NAVO-landen zijn er naast Nederland 22 die waarschijnlijk aan de 2 procent komen. Het is voor het eerst dat zoveel landen de NAVO-norm halen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg maandag in een toespraak in Washington.

In februari was de verwachting dat 18 NAVO-landen de norm zouden halen. Nederland viel hier toen nog buiten, maar het vertrekkende kabinet trok dit voorjaar extra geld uit om wel aan de 2 procent te komen.

Nederland bungelt wel nog steeds onderaan het rijtje, samen met Albanië, Montenegro en Slowakije. Polen geeft relatief het meest uit aan defensie: 4,1 procent van het bbp.

Frustratie bij VS

In 2006 spraken de NAVO-landen om 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven, maar slechts enkele landen haalden dit doel in het verleden. Dit leidde tot frustratie bij met name de Verenigde Staten. Sinds de oorlog in Oekraïne tonen meer landen zich bereid om toe te werken naar 2 procent.

Demissionair premier Rutte vindt het "heel fijn nieuws" dat Nederland zich nu ook aan de afspraak houdt, zei hij na afloop van een EU-top in Brussel. Rutte denkt dat dit ook in de toekomst zo blijft. "Als je ziet wat er in de wereld aan de hand is, dan moeten we gewoon ons eigen broek kunnen ophouden." "Dit is goed voor Europa en voor de Verenigde Staten", zei Stoltenberg in Washington.