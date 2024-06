AFP Een Chinese slager hakt varkensvlees in Peking

NOS Nieuws • vandaag, 19:23 China onderzoekt dumping van varkensvlees uit EU

De Chinese regering onderzoekt het dumpen van varkensvlees vanuit de Europese Unie. Dat melden Chinese media.

Volgens Peking is het onderzoek het gevolg van een formele oproep van de China Animal Husbandry Group, een staatsbedrijf dat namens de Chinese varkensindustrie spreekt. Volgens die groep is de hoeveelheid varkensvlees uit de EU dat op de Chinese markt belandt voldoende om van dumping te spreken.

Er werden al Chinese handelsmaatregelen verwacht als reactie op Europese maatregelen. De Europese Commissie kondigde eerder fors hogere importheffingen op Chinese elektrische auto's aan.

Europa komt met die heffingen omdat de Chinese staatssteun voor autobouwers volgens Brussel leidt tot oneerlijke concurrentie. Daar zouden Europese fabrikanten last van hebben.

Een verwachte tegenzet

"Het was te verwachten dat China met tegenmaatregelen zou komen", zegt Rem Korteweg, onderzoeker bij onderzoeksinstituut Clingendael. "Maar het is wel opvallend dat de reactie gematigd is. China had ook voor veel meer producten kiezen. Of bijvoorbeeld Europese auto's helemaal weren van de Chinese markt. Dat zou echt een escalatie zijn waar Europa op zou moeten reageren."

Voor de vleessector is de Chinese tegenzet natuurlijk wel vervelend, zegt Korteweg. "Je ziet vaker dat landen voor landbouwproducten kiezen als reactie in een handelsconflict. Toen de Verenigde Staten een paar jaar geleden met importtarieven voor Europees staal kwam, sloegen wij terug met maatregelen voor sinaasappels uit de VS. De reactie daarop raakte Spaanse zwarte olijven."

Met maatregelen tegen landbouwproducten kun je heel specifiek een bepaald land raken. Ook in dat opzicht lijkt varkensvlees een logische keuze. "Spanje is de grootste Europese exporteur van varkensvlees naar China", zegt Korteweg. "En het is ook een belangrijke producent van elektrische auto's."

Bijvangst

Maar Spanje is niet de enige grote Europese varkensexporteur. Ook Nederland en Denemarken sturen voor honderden miljoenen euro's richting China. "Die landen hebben geen grote auto-industrie", zegt Korteweg. "Ze lijken een beetje bijvangst voor China."

Toch kan het nog met een sisser aflopen voor de Nederlandse varkensboeren. Er zijn voorlopig nog geen definitieve stappen genomen. De voorgenomen Europese maatregelen tegen Chinese auto's gaan pas in november definitief in. En de Chinese tegenzet is voorlopig alleen nog een onderzoek. Korteweg: "Het is absoluut nog niet zo dat we in een schreeuwende handelsruzie zijn terechtgekomen. Laten we hopen dat ze er diplomatiek uit kunnen komen."