ANP Bij de aardappel- en graanteelt worden ook pesticiden gebruikt

NOS Nieuws • vandaag, 10:09 'Pesticiden nog in verre omgeving te vinden, ook in beschermde gebieden'

Bestrijdingsmiddelen die in de landbouw en de sierteelt worden gebruikt, zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden. Zelfs als er kilometers van de akkers wordt gemeten, komen de stoffen nog voor. Daarover schrijft Trouw na een nieuw onderzoek van Meten=Weten, een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen.

Die landbouwgiffen, bedoeld om planten en schimmels te doden, worden het hele jaar door gevonden. De onderzoekers deden een jaar lang regelmatig metingen op zeven verschillende plekken in Gelderland en Drenthe.

Vooral in Diever (Drenthe) werden hoge pieken gemeten van bijvoorbeeld prosulfocarb. Dat middel wordt gebruikt om onkruid bij aardappel- en graanteelt te bestrijden. België voerde eerder dit jaar een voorlopig verbod in op het middel.

'Moderne spuitkop'

In totaal traceerden de onderzoekers zo'n zeventig verschillende stoffen. "Men heeft ons altijd doen geloven dat de middelen keurig op de akkers blijven. Dat er wel een beetje drift is, maar 'met een moderne spuitkop is dat nauwelijks'. Maar die middelen verdampen en worden met de wind meegevoerd", zegt Guido Nijland, onderzoeker bij het initiatief, in het NOS Radio 1 Journaal.

Hoewel er een flink deel van het jaar minder wordt gespoten met de bestrijdingsmiddelen, zien de onderzoekers dat de filters het hele jaar door geel uitslaan. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die middelen, bedoeld om planten, insecten of schimmels te doden, dat ook elders doen. Het hangt in de lucht en als mens ademen we dat 24 uur per dag in. Daar zitten een heleboel gevolgen aan", aldus Nijland.

Vermindering van insecten

Wat die gevolgen precies zijn, daar is nog te weinig onderzoek naar gedaan, stelt de onderzoeker. Maar dát het gevolgen heeft voor mens en dier, staat buiten kijf volgens hem. "We hebben 5 tot 7 procent vermindering van insecten. Vogels zijn in de broedtijd afhankelijk van insecten, maar ook daar is een duidelijk aanwezige achteruitgang van vogels. Het zou daarmee te maken kunnen hebben."

De onderzoekers pleiten ervoor dat de autoriteiten de middelen die voorkomen in de meting verbieden. Nijland: "Als men de Europese richtlijnen volgt, is dat heel logisch. Want is er een redelijke kans op schade bij het gebruik van een middel, dan mogen ze niet gebruikt worden. Ook in de habitatrichtlijn staat dat natuurgebieden niet mogen verslechteren."