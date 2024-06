AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:10 Adidas onderzoekt smeergeldaffaire bij Chinese tak

Het Duitse sportmerk Adidas doet onderzoek naar een grote omkopingszaak in China. Dat melden bronnen aan de Financial Times. Hoge managers van Adidas in China zouden miljoenen euro's hebben aangenomen.

Volgens de krant kwam de zaak aan het licht door een anonieme brief die werknemers van de Chinese tak aan Adidas hadden gestuurd. Volgens bronnen zijn deze werknemers goed op de hoogte van zeer gevoelige en vertrouwelijke interne kwesties.

Contant geld en vastgoed

Bij de fraude zou onder meer een topmanager van de afdeling marketing in China betrokken zijn. Ook een manager van een andere afdeling van Adidas in China zou grote sommen contant geld en vastgoed hebben aangenomen van leveranciers.

Tegenover de Financial Times bevestigt Adidas dat het op 7 juni een brief heeft gekregen en dat het onderzoek doet samen met externe juridische adviseurs. Volgens ingewijden is er vooralsnog niemand op non-actief gezet.

Sterke groei in China

China is een belangrijke markt voor het een na grootste sportmerk ter wereld. Adidas had het de afgelopen jaren lastig in China. Dat kwam vooral door de langdurige coronalockdowns. Voor de coronaperiode was China de sterkst groeiende en een zeer winstgevende markt voor Adidas. Het sportmerk verwacht voor dit jaar een opleving en een forse omzetgroei.