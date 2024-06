Zweden weer thuis na gevangenenruil met Iran

De twee Zweden die gisteren in een gevangenenruil met Iran werden geruild, zijn in hun thuisland aangekomen. Dat maakt het kantoor van de Zweedse premier Ulf Kristersson bekend. Hij zegt dat de twee, de Zweedse EU-diplomaat Johan Floderus en de Zweed Saeed Azizi, "de hel op aarde" hebben meegemaakt.

De Zweden werden geruild met de Iraniër Hamid Nouri. Hij zat in Zweden een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de executies van honderden oppositieleden van het Iraanse regime in de jaren tachtig.

Floderus werd in 2022 opgepakt op verdenking van spionage voor en samenzwering met Israël, evenals "het verspreiden van verderf op aarde". Die laatste aanklacht had hem de doodstraf kunnen opleveren. Hij was in Iran als toerist. Azizi zat sinds november 2023 vast.