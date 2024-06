AFP Een foto van Louis Arnaud die vorig jaar door zijn familie werd vrijgegeven

NOS Nieuws • vandaag, 01:33 Fransman die bijna twee jaar vastzat in Iran vrijgelaten

De Franse toerist Louis Arnaud is na bijna twee jaar gevangenschap in Iran vrijgelaten. Dat heeft president Macron bekendgemaakt op X.

Arnaud (37) is een van de vier Franse staatsburgers die in 2022 in Iran gevangen werden genomen. Vorig jaar november werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij volgens Iran had deelgenomen aan anti-regeringsprotesten en propaganda had verspreid. Arnaud zat vast in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran.

"Louis Arnaud is op vrije voeten", aldus Macron gisteravond. "Hij zal morgen in Frankrijk aankomen na een te lange gevangenschap in Iran." Hij dankte Oman voor het bemiddelen in deze zaak. Ook verwees hij naar de Fransen die nog vastzitten. "Deze avond denk ik ook aan Cécile, Jacques en Olivier. Ik roep Iran op om hen onmiddellijk vrij te laten."

Moeizame betrekkingen

De vrijlating van Arnaud is een lichtpuntje in de verder verslechterende betrekkingen tussen Frankrijk en Iran. De afgelopen maanden was er sprake van een achteruitgang, vanwege de rol die Iran speelt in de regio en het arresteren van de vier Franse burgers. Volgens Frankrijk waren het willekeurige arrestaties die neerkomen op gijzeling door de staat.

De afgelopen jaren heeft de Iraanse Revolutionaire Garde tientallen mensen gearresteerd met een dubbel paspoort of alleen een buitenlandse nationaliteit, meestal op verdenking van spionage en bedreiging van de veiligheid. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het land dat doet om andere landen tot concessies te dwingen.