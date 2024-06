Advocaten: telefoongesprek uit zaak Ali B niet intimiderend bedoeld

Het zou beter zijn als Ellen ten Damme en haar management hun mond houden, anders zullen er "de nodige nare dingen" over haar naar buiten komen. Dat zei advocaat Michael Ruperti in een telefoongesprek met advocaat Ruth Jager, zei zij vrijdag in de zaak tegen Ali B. Beide advocaten zeggen nu in een gezamenlijke verklaring dat het gesprek niet intimiderend bedoeld was.