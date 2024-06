NOS Sport • vandaag, 18:11 Tweede wereldrecord para-atlete Alkemade in één week, dit keer op 200 meter

Kimberly Alkemade heeft in één week tijd twee wereldrecords verbroken. De 34-jarige para-atlete uit Den Bosch legde vrijdag tijdens Grand Prix-wedstrijden in Parijs de 200 meter af in 25,29 seconden.

Daarmee was Alkemade ruim sneller dan de oude mondiale toptijd van 25,73, die Marlène van Gansewinkel in mei had genoteerd.

Vorige week vrijdag snelde Alkemade in Zwitserland al naar een wereldrecord op de 100 meter in de T64-klasse, waarin atleten met een enkele onderbeenamputatie uitkomen.

Orange Pictures Kimberly Alkemade in actie op de 200 meter, tijdens de Paralympische Spelen van Tokio

Alkemade is de laatste weken in absolute topvorm. Begin mei was ze met een tijd van 26,02 al goed voor een wereldrecord op de 200 meter, waarna Van Gansewinkel twee weken later bij de WK para-atletiek in Japan onder die tijd dook.

Sinds vrijdag heeft Alkemade het record dus opnieuw in handen. De Brabantse sloeg het WK in Japan bewust over zodat ze door kon gaan met haar trainingen op Papendal en in Vught, op haar thuisbaan. Die keuze heeft zich uitbetaald.

Drie jaar geleden pakte Alkemade een bronzen medaille bij de Paralympische Spelen in Tokio. Bij de aankomende Spelen in Parijs is Alkemade op zowel de 100 als 200 meter kanshebber voor goud.

Ook andere Nederlanders zegevieren

Alkemade was niet de enige Nederlander die in actie kwam tijdens de Grand Prix. Regerend paralympisch en wereldkampioen Fleur Jong won bij het verspringen met een afstand van 6,09 meter in de T62-klasse, voor atleten met een dubbele onderbeenamputatie.

Joël de Jong zegevierde op de 100 meter in de T63-klasse, voor atleten met een amputatie boven de knie. Noëlle Roorda kwam bij het speerwerpen tot een afstand van 42,10 meter.

AFP Noëlle Roorda tijdens de Paralympische Spelen van Tokio

Daarmee zette Roorda de beste prestatie van het seizoen neer in de F46-klasse, waarin atleten met een enkele amputatie onder of boven de elleboog uitkomen.

Ook Cheyenne Bouthoorn kwam in Parijs in actie. De sprintster in de klasse T36 (voor atleten met een hersenaandoening) liep op zowel de 100 als de 200 meter de limiet voor de Paralympische Spelen.