Para-atlete Alkemade loopt wereldrecord op 100 meter

Kimberly Alkemade heeft tien weken voor de start van de Paralympische Spelen in Parijs laten zien in topvorm te verkeren.

Tijdens Grand Prix-wedstrijden in Nottwil (Zwitserland) liep Alkemade op de 100 meter naar een wereldrecord van 12,46 in de T64-klasse (voor atleten met een dubbele of enkele onderbeenamputatie).

Daarmee was de 34-jarige Alkemade ruim sneller dan de oude toptijd van landgenote Marlène van Gansewinkel. Zij liep vijf jaar geleden naar 12,66, ook in het Zwitserse Nottwil.

Topvorm

Vorige maand liep Alkemade tijdens de Harry Schulting Games in Vught ook al naar een wereldrecord. In Brabant liep ze 26,09 op de 200 meter. Inmiddels is die tijd tijdens de WK para-atletiek in Kobe (Japan) verbeterd door Van Gansewinkel tot 25,73.