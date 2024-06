Cyril Ramaphosa herkozen als president Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse president en ANC-leider Cyril Ramaphosa is herkozen voor een tweede termijn, nadat zijn partij enkele uren eerder een coalitieakkoord had gesloten met een voormalige politieke tegenstander.

In Zuid-Afrika wordt de president gekozen door de Nationale Vergadering, een van de kamers van het parlement. Ramaphosa nam het op tegen een verrassingskandidaat, Julius Malema van de linkse Economic Freedom Fighters.

Marathonzitting

De 71-jarige Ramaphosa verzekerde zich van zijn tweede termijn van vijf jaar met de hulp van parlementsleden van de op één na grootste partij van het land, de Democratische Alliantie, en enkele kleinere partijen. Hij had die steun nodig omdat zijn eigen partij, het ANC twee weken geleden zijn meerderheid verloor bij de verkiezingen.

Tijdens een marathonzitting bereikte het ANC op het laatste moment een deal met de Democratische Alliantie. De partijen zullen nu samen een regering vormen, de eerste coalitie in Zuid-Afrika waarvan geen enkele partij een meerderheid heeft in het parlement. Twee kleinere partijen sloten zich ook aan bij de coalitie.

Felste criticus

De samenwerking van het ANC met de Democratische Alliantie is opvallend. De DA is een witte partij die jarenlang de belangrijkste oppositiepartij en de felste criticus van het ANC was.