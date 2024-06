AFP De huidige president Cyril Ramaphosa legt de eed af als lid voor het nieuwe parlement in Zuid-Afrika

NOS Nieuws • vandaag, 19:14 ANC sluit coalitieakkoord in Zuid-Afrika met tweede grootste partij DA

In Zuid-Afrika hebben de twee grootste partijen een coalitieakkoord gesloten. Het Afrikaans Nationaal Congress (ANC) en de Democratische Alliantie (DA) gaan samenwerken met twee kleinere partijen.

Samen met de Zulu-nationalistische Inkatha Vrijheidspartij (IFP) en de radicaal-rechtse Patriottische Alliantie (PA) vormen het ANC en de DA de nieuwe regering van het land. Het nieuwe Zuid-Afrikaanse parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen en ingezworen.

Twee weken geleden verloor het ANC na dertig jaar de absolute meerderheid. De partij, die sinds Nelson Mandela in 1994 president werd het land bestuurt, kreeg iets meer dan 40 procent van de stemmen. Dat is veel lager dan de 57 procent van de stemmen die het kreeg bij de vorige verkiezingen.

DA kreeg bij deze verkiezingen ruim 21 procent van de stemmen. IFP en PA kregen respectievelijk bijna vier en twee procent van de stemmen. De vier partijen hebben samen bijna 70 procent van de zetels in het parlement.

Correspondent Zuid-Afrika Elles van Gelder: "Het nieuws wordt in Zuid-Afrika met gemengde gevoelens ontvangen. De DA en het ANC waren juist altijd aartsrivalen. De DA is een centrumrechtse partij die vooral goed ligt bij het bedrijfsleven en een witte leider heeft. Waar een deel van Zuid-Afrika hoopt dat deze regering tot meer economische stabiliteit leidt, vertrouwt een deel van de ANC-aanhang de DA niet en zien de samenwerking als verraad. Het ANC heeft daarom ook andere kleine partijen uitgenodigd samen te werken, ook al hebben ze die niet nodig voor een meerderheid, want die is er al samen met de DA. Zo willen ze aan hun achterban laten zien dat ze een bredere samenwerking aangaan, echt een regering van nationale eenheid. Het ANC spreekt over een noodzaak om samen te werken en ze grote thema's zoals werkeloosheid en criminaliteit aan te gaan pakken. Het is wel de vraag hoe werkbaar de samenwerking gaat zijn en of ze makkelijk tot consensus kunnen komen. Het is nu ook nog wachten op wie welke ministerposten krijgt, dat is nog niet bekend."

(Nieuwe) president

Voor het ANC was het historische verlies een grote klap in het gezicht. Dertig jaar lang was de partij aan de macht. Lange tijd waren kiezers loyaal, maar het Zuid-Afrika waar de Zuid-Afrikanen op hadden gehoopt, is er niet. Het land kampt met veel sociaaleconomische problemen en met een torenhoge werkeloosheid, corruptie en misdaad.

Vandaag wordt tijdens de zitting in het parlement niet alleen een nieuwe voorzitter gekozen, ook wordt er gestemd over de nieuwe president van Zuid-Afrika. DA heeft laten weten dat ze het ANC zullen steunen bij de herverkiezing van president Cyril Ramaphosa (ANC), waardoor hij verzekerd is van een tweede termijn als president.

Vooral bij de jeugd in Zuid-Afrika heerst er grote onvrede over het ANC. In de video hieronder vertellen Zuid-Afrikaanse jongeren over hun leven in het land.

3:52 Jongeren in Zuid-Afrika over de verkiezingen: horen ze ons echt?