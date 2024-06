Delft Encampment Actievoerders verlaten het Aula Congrescentrum van de TU Delft

NOS Nieuws • morgen, 01:10 Politie ontruimt universiteitsgebouw Delft, acties gaan 'op andere manieren' door

De politie heeft een gebouw van de TU Delft ontruimd waar pro-Palestijnse studenten van plan waren de nacht door te brengen. Een betoger is aangehouden, meldt universiteitsblad TU Delta. De student kon geen geldig identiteitsbewijs tonen.

De organisatie van het protest zegt dat de betogers besloten het gebouw vreedzaam te verlaten nadat de politie met busjes en honden naar het Aula Congrescentrum was gekomen. Volgens TU Delta was er wel even wat duw- en trekwerk tussen politie en activisten.

Eerder op de dag hadden de actievoerders in Delft het tentenkamp afgebroken dat sinds 23 mei bij de universiteit stond. Ze lieten nepgrafstenen van karton en een olijfboompje achter, als teken van "vrede, vrijheid en veiligheid". Een belangrijke reden voor het vertrek zijn de naderende laatste examens aan het einde van het academisch jaar, liet een woordvoerder van Delft Encampment weten.

Delft Encampment Nepgrafstenen en een olijfboompje op de plek waar het tentenkamp stond

De actievoerende studenten en medewerkers van de TU Delft zijn wel van plan door te gaan met hun protest. "Wij willen nog verder gaan met actievoeren richting het College van Bestuur om aan te geven dat wij vinden dat zij hun wettelijke, ethische en morele verantwoordelijkheid moeten nemen", aldus de woordvoerder.

De acties gaan door op andere manieren, meldt Delft Encampment. De organisatie is van plan "van strategie te veranderen", zonder te specificeren hoe.

Open brief

In een open brief in Trouw lieten de organisatoren van pro-Palestijns protest bij veertien Nederlandse universiteiten, waaronder die van Delft, vrijdag weten door te gaan met hun acties. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische instellingen verbreken. Het oprichten van ethische commissies, zoals sommige universiteiten hebben toegezegd, volstaat niet, vinden ze.

De studenten reageerden met hun stuk op een ingezonden brief van vijftien rectoren van Nederlandse universiteiten vorige week, ook in Trouw. Die lieten weten niet van plan te zijn hun samenwerking met alle Israëlische partners stop te zetten.

Ultimatum in Antwerpen

Ook in België zijn er nog steeds protesten bij universiteiten. Zo wordt sinds 13 mei een gebouw van de Universiteit van Antwerpen bezet. Vrijdag gaf het universiteitsbestuur de bezetters een ultimatum. Ze moeten het Agora-gebouw voor zaterdagmiddag 17.00 uur verlaten. Als ze dat niet doen zal de universiteit juridische stappen nemen.

In Gent is gisteren al juridische actie ondernomen. Daar schakelde het bestuur van de UGent een deurwaarder in, die de actievoerders maande te vertrekken op straffe van een boete van 250 euro per dag. Actievoerders hebben een bezet gebouw van die universiteit inmiddels verlaten.