Uitkomst crisisberaad: PVV-Kamerlid Faber blijft kandidaat-minister Asiel

Formateur Van Zwol vindt haar geloofwaardig en Faber is ook door de screening gekomen. Er is dus volgens hem geen reden om van haar kandidatuur af te zien.

Het crisisoverleg tussen de vier aanstaande coalitiepartijen, Van Zwol en beoogd premier Schoof begon aan het eind van de middag. Directe aanleiding was een nieuw conflict over de keuze van PVV-leider Wilders Faber als minister van Asiel en Migratie. Vanmorgen uitte VVD-leider Yesilgöz openlijk haar twijfels over Faber.

In een bericht op X liet Faber vlak na het overleg weten dat ze "begrip" heeft voor de commotie over haar uitspraken. Ze benadrukte dat ze zich als lid van het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring zal houden.

Tegelijkertijd

Yesilgöz zei vanmorgen dat dit PVV-Kamerlid "geen onomstreden kandidaat" was, vanwege haar eerder gedane uitspraken. Faber sprak in 2020 bijvoorbeeld in de Eerste Kamer over omvolking, een term uit het nationaalsocialisme. Ook werd haar enkele malen de het woord ontnomen vanwege haar scherpe uitspraken.