Man in Praag opgepakt voor dood Oekraïens meisje (9) in Duitsland

In de Tsjechische hoofdstad Praag is een 36-jarige man opgepakt in verband met de dood van een Oekraïens meisje in Duitsland. Het lichaam van de 9-jarige Valeriia werd dinsdag gevonden in een bos in haar woonplaats Döbeln, tussen Leipzig en Dresden. Op 3 juni raakte ze op weg naar school vermist.